Una banda de Burgos estrena una nueva canción con Rozalén El grupo burgalés El Nido ha lanzado el videoclip del tema 'De corazón', de su disco 'La Constancia'

La banda burgalesa El Nido ha lanzado el videoclip de la canción 'De corazón', de su disco 'La Constancia', que cuenta con la participación de Rozalén. El tema es considerado como uno de los más emotivos del álbum.

Con su disco 'La Constancia', que viera la luz en marzo de este año, el quintento burgalés ha cautivado al público de festivales, salas y plazas de pueblo de todo el país con su propuesta de canción original creada desde lo más profundo de la música tradicional castellanoy leonesa, con una visión absolutamente moderna.

Y ahora, en medio de esta gira, El Nido presenta el videoclip de 'De corazón', una de las canciones dentro de este último LP que más ha cautivado al público, y que se convirtió casi de inmediato en un clásico obligatorio de esta banda única dentro del panorama musical nacional.

Sin duda una de los regalos más destacables de la canción es la participación de la cantante Rozalén. La actual premiada como Artista del Año por la Academia de la Música de España, que acumula otras distinciones tan importantes como cuatro Discos de Oro, dos de Platino o un Goya, pone voz a una de las letras más emotivas y llenas de energía de la banda burgalesa.

Su cautivadora y desgarradora voz nos acerca al oído este canto a la valentía, y se hace ingrediente imprescindible para comprender esta canción.

'De Corazón'

Su nuevo trabajo constituye una visión absolutamente única de la música tradicional desde una perspectiva actual y genuina. Dentro de este trabajo primordialmente festivo y enérgico, 'De corazón' destaca «como un momento de pausa, una canción introspectiva y conmovedora que vertebra el disco en dos mitades», apuntan desde El Nido.

Producida por Diego Galaz como la mayor parte del corpus de este disco, se construye como una interpretación única del ritmo de baile tradicional de 'ajechao' salmantino. Su mensaje comprende «un canto desgarrado y alentador, que invita a mirar hacia dentro durante los momentos de cambio para coger impulso y fuerzas para afrontar lo que venga. Mirar de frente los cambios vitales que son parte de nuestra vida, echar la mirada atrás desde lo que se ha vivido y tomarlo de referencia para las decisiones futuras, hacer así que la carga del paso del tiempo sea cada vez más liviana».

«Descubrirse, quitarse el miedo, tirar el velo y alzar la voz. Cambiar de rumbo, virar el vuelo, hacerlo todo de corazón», reza el estribillo en las voces de Rozalén y Nacho Prada de El Nido.

Este videoclip completa el proyecto de 'La Constancia' que comenzó en marzo con el lanzamiento del disco acompañado de diez videoclips, para cada una de las canciones. A esto le siguió en abril una versión de 'Somos castellanos', himno del grupo pilar de la música tradicional burgalesa Orégano.

En mayo de este año lanzaban casi por sorpresa un EP con cuatro remixes de una de sus canciones más brava y festiva, 'TUCUCU', que compusieron junto a Rodrigo Cuevas, firmados por Delaporte, CCCORROSION, dúo que unen su trabajo de producción propia con colaboraciones con proyectos como La Zowi, Delameseta y PERARNAU IV + drama, que sientan cátedra con la trayectoria inigualable de dos personalidades de la escena musical como Marti Perarnau y Zahara.

El videoclip

El videoclip cuenta una historia de descubrimiento interno y evolución que capta perfectamente el mensaje de la canción y lo enmarca en una estética visual inigualable. Lo firma y dirige Sergio Balado 'Bavi', que ha ideado también trabajos de Dirty Suc y Raul Clyde de manera independiente y dentro de la productora La Bellavista.

«Ya habíamos trabajado con algunos de ellos para el videoclip de TUCUCU», nos confiesa Nacho, cantante de la banda, «y nos flipó el resultado. Queríamos darle a esta canción una acompañamiento visual del que sentirnos orgullosos, y sabemos que ha sido el caso».

El resultado, una pieza de una belleza tremenda, qué mejor manera de dar más dignidad a una de las canciones más significativas del quinteto burgalés.

