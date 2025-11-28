Bendodo denuncia en Burgos que «Sánchez asfixia a los alcaldes del PP» El vicesecretario del Partido Popular alerta de la «vendetta sanchista» y presenta el II Foro de Alcaldes de Grandes Ciudades como espacio para abordar financiación local, vivienda, inmigración y apoyo a autónomos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:34

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, denunció este viernes, 28 de noviembre, en Burgos que Pedro Sánchez «asfixia» a los alcaldes del PP que sufren «una vendetta sanchista» porque «donde no gobierna, castiga». «La mayoría de los ciudadanos en España tienen un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular. Y el sanchismo no hace prisioneros», sostuvo.

Así lo manifestó hoy durante su intervención en el II Foro de alcaldes del PP de grandes ciudades, que se celebra durante dos jornadas en el Monasterio de San Agustín de la capital burgalesa. Bendodo explicó que Sánchez les exige a los primeros ediles que «se aprieten el cinturón con déficit cero, mientras él, en el Gobierno, aumenta su corte del faraón de asesores, de ministerios y corrupción» y pidió al Gobierno que aborde la financiación local al mismo tiempo que la financiación autonómica.

El dirigente 'popular' señaló que el PP abordará en este foro de alcaldes los problemas que afectan a los ciudadanos, como son la inmigración, la vivienda, la «persecución» de Sánchez a los autónomos y la financiación local desde un punto de vista municipal. En este sentido, expuso que los 34 alcaldes del PP que gobiernan en las ciudades de más de 100.000 habitantes representan a más de 12 millones de personas.

«El 63 por ciento de los españoles que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes tiene un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular. El PP gobierna en 3.353 ayuntamientos de toda España», relató, al tiempo que recordó que el PP es el «gran partido» municipalista de España por «convicción y resultado» y si no fuera por la labor de los alcaldes del PP «España se hubiera ido a pique». «La España que gobierna la encarnan los alcaldes del PP y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular», insistió.

En este sentido, Bendodo insistió en que «lo más digno que hay en la política municipal es ser concejal de pueblo», los cuáles, dijo, «le dedican las mismas horas que le dedicamos nosotros» y que «la mayoría de ellos no cobran» y que «lo compatibilizan con su vida familiar y con su trabajo». Por eso, afirmó que «ser concejal de pueblo, aquellos que insultó Pedro Sánchez, para nosotros es un orgullo tener nuestro partido lleno de concejales de pueblo».

«La España que se gobierna hoy se hace desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas», aseveró, para lamentar que «el Gobierno de España no está». «Está en resistir y en explicar lo inexplicable: Sánchez se subió al coche en España hace siete años, lo puso en punto muerto, aunque eso sí, el conductor confió en Koldo y así le ha ido», relató.

Asimismo, hizo un llamamiento a los ciudadanos a que acudan el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Templo de Debod de Madrid, a una concentración sin siglas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, horas después de conocerse la decisión del juez del Tribunal Supremo de meter en prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE; y el que fuera su asesor de total confianza, Koldo García. «Los arquitectos del sanchismo están en la cárcel y los españoles van a salir a la calle el próximo domingo a las doce de la mañana», dijo.

Vocación de continuidad

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP aseguró que el II Foro de grandes ciudades del PP va a tener vocación de continuidad, y anunció que a partir de este momento se abre el plazo de presentación de candidaturas para la ciudad que lo quiera acoger el año siguiente.

Bendodo precisó que en estas dos jornadas de congreso, se abordarán «ejes que preocupan fundamentalmente» a los ciudadanos como son el reto de la inmigración y cómo abordarlo desde el municipalismo. También se tratará la vivienda como «principal problema de los españoles» criticando la ausencia de las 200.000 viviendas que anunció Pedro Sánchez y que «no existen».

«La persecución de Sánchez a los autónomos y cómo desde los ayuntamientos podemos ayudar al pequeño comercio, que son autónomos que abren todos los días la persiana para poder alimentar a su familia», destacó como tercer eje a tratar. Y, en cuarto lugar, se va a hablar de la «tan necesaria» financiación local que, resaltó, «debe ir acompañada de la financiación autonómica», al tiempo que precisó: «Mejor dicho, si el Gobierno abre el debate de la financiación autonómica, los alcaldes del PP vamos a exigir que se hable de financiación local también».