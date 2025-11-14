BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Centro CREER. JAQ

Burgos acoge el encuentro de Familias de la Fundación Síndrome de Dravet en el CREER

Durante las jornadas que se desarrollan del 14 al 16 de noviembre, los menores participarán en un talleres de terapia asistida con perros, de habilidades comunicativas y en actividades artísticas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:39

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), del Imserso en Burgos, acoge del 14 al 16 de noviembre el Encuentro de Familias de la Fundación Síndrome de Dravet con el objetivo de compartir un espacio de formación y convivencia de familiares y cuidadores de personas con síndrome de Dravet, con actividades diseñadas para favorecer el intercambio de experiencias y fortalecer la red de apoyo entre las familias, como charlas, reuniones y activades de ocio. Los menores participarán en un talleres de terapia asistida con perros, de habilidades comunicativas y en actividades artísticas.

El síndrome de Dravet, enfermedad de origen genético, también conocido como Epilepsia Mioclónica Severa de la Infancia (SMEI), es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una epilepsia severa resistente al tratamiento. En la mayoría de los casos, las crisis epilépticas comienzan en el primer año de vida y están relacionadas con la aparición de fiebre y se manifiestan como convulsiones generalizadas tónicas-clónicas o unilaterales. A partir del segundo año se empiezan a observar síntomas de retraso en el desarrollo cognitivo y psicomotor. El habla suele ser una de las facultades más afectadas.

