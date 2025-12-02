Burgos acogerá el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa en Áreas Industriales La cita, que se celebrará la próxima semana, posicionará a la ciudad en el mapa europeo de los nuevos modelos industriales sostenibles y colaborativos

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Burgos será escenario los días 10, 11 y 12 de diciembre del I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa en Áreas Industriales (EMCE Burgos), un foro profesional que reunirá a empresas, especialistas y representantes institucionales para abordar nuevas soluciones ligadas a la simbiosis industrial, la eficiencia en el uso de recursos y la economía circular aplicada a entornos productivos. El encuentro se desarrollará en el Fórum Evolución e incluirá también visitas técnicas a empresas y áreas industriales del territorio.

Entre los contenidos destacados del encuentro figura la línea centrada en la colaboración social entre empresas privadas, entidades del tercer sector y administraciones públicas. Este enfoque conecta con la visión estratégica de Burgos 2031, que incorpora la innovación sostenible, la cooperación institucional y la participación de agentes sociales como base para un desarrollo industrial competitivo y comprometido con su entorno.

El encuentro se alinea con los objetivos de Burgos 2031, estrategia que impulsa un modelo de desarrollo basado en la innovación, la sostenibilidad, la colaboración público-privada y el refuerzo del posicionamiento internacional de la ciudad.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad, y se celebra en un momento en el que la ciudad avanza en la consolidación de un ecosistema industrial innovador con iniciativas de referencia nacional e internacional. Entre ellas destaca el Proyecto Polígono Circular del área industrial de Villalonquéjar, impulsado en colaboración con empresas locales y reconocido por su contribución al reaprovechamiento de materiales, la gestión compartida de servicios y la reducción del impacto ambiental.

Las inscripciones y la información detallada del programa están disponibles en la web oficial: emceburgos.es.