Burgos acogerá el II Foro de alcaldes del PP de grandes ciudades el 28 y 29 de noviembre Está prevista la asistencia de Feijóo, junto a 35 regidores municipales de localidades de más de 100.000 habitantes

BURGOSconecta Burgos Martes, 28 de octubre 2025, 16:41 Comenta Compartir

La ciudad de Burgos acogerá el II Foro de alcaldes del PP de grandes ciudades los próximos 28 y 29 de noviembre, con la presencia del presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, junto a un total de 35 regidores municipales de localidades de más de 100.000 habitantes.

Así lo anunció este martes, 28 de octubre, en la capital burgalesa su alcaldesa, Cristina Ayala, y el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, durante la comparecencia de prensa junto al vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, acompañado del presidente provincial, Borja Suárez.

Cristina Ayala precisó que la intención de este encuentro es «poner en valor cómo ciudades medias como es el caso de Burgos aportan al desarrollo nacional o regional». Por su parte, Bendodo recordó que Burgos ya acogió del 25 al 29 de noviembre de 2024 la Semana del Municipalismo del PP en la Comunidad.