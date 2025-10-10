BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Presentación en Burgos, de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas. BC

Burgos acogerá el 16 de noviembre la 1ª edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas

El total de la recaudación irá destinado a la investigación de este tipo de Cáncer, que hasta la fecha han sido más de 1.200.000 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:02

Comenta

Burgos se suma por primera vez al movimiento solidario de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una cita que une deporte, solidaridad e investigación. La prueba se celebrará el domingo 16 de noviembre de 2025, con salida y meta en el Paseo Sierra de Atapuerca. La hora prevista para la salida será a las 11:30 horas para la Carrera solidaria de 5 kilómetros y a las 11:35, para la Marcha solidaria que cubrirá la misma distancia. Las inscripciones se pueden formalizar en: https://carreracancerpancreas.es/carrera-burgos/

El objetivo de la carrera es triple: aumentar la concienciación social, recaudar fondos para la investigación y dar visibilidad a uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia.

La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas se ha consolidado como un movimiento ciudadano que en España ya ha permitido recaudar más de 1.200.000 euros para la investigación del cáncer de páncreas, a través de las Becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo.

El cáncer de páncreas es el único tumor maligno cuya mortalidad e incidencia han aumentado en los últimos años en ambos sexos. Se estima que más de 10.000 personas serán diagnosticadas en España en 2025, y más del 90% fallecerá en los próximos cinco años con los tratamientos actuales. Por eso, «queremos que Burgos se una a esta gran marea solidaria. Cada paso que demos el 16 de noviembre será un paso por la vida, por la investigación y por todas las personas que están luchando o han luchado contra este tumor tan devastador», ha declarado el Dr. Manuel Alfonso Jiménez Moreno, médico digestivo del Hospital Universitario de Burgos y organizador de la prueba.

Por su parte, la concejala, Carolina Álvarez Delgado, ha destacado que «el Ayuntamiento de Burgos apoya plenamente esta iniciativa. Burgos es una ciudad comprometida, y queremos que nuestras calles se conviertan en un símbolo de apoyo y esperanza para miles de familias».

Por último, Alicia Caballero Velasco, paciente de cáncer de páncreas, ha señalado: «Correr o caminar en esta carrera es dar una oportunidad a la investigación. Es decirle a cada paciente que no está solo».

En relación al evento en sí, desde la dirección de Rpcarrerassolidarias recalcan «la calidad del circuito previsto, donde el paso por lugares míticos de la ciudad, hace de esta carrera y marcha de 5 km un evento deportivo y solidario que debe consolidarse en el calendario de pruebas de la ciudad, mostrando así ese vínculo insoldable de la ciudadanía burgalesa con la solidaridad y el deporte».

La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas cumple su XI Edición y se celebrará también en el marco del Día Mundial del Cáncer de Páncreas que es el próximo 20 de noviembre: el 16 de noviembre – Valencia y Burgos; 23 de noviembre – Madrid, Alicante y Vilamartín de Valdeorras; 30 de noviembre – Ávila y la Carrera Virtual (10 al 23 de noviembre).

