Burgos analiza la Sinfonía nº9 de Dvorák en 'Contando la música' El Palacio de la Isla acoge este lunes, 20 de octubre, una nueva sesión a cargo del director de orquesta José Luis López Antón

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este lunes, 20 de octubre, a las 18:30 horas, en el palacio de la Isla de Burgos una nueva sesión del ciclo 'Contando la música', la charla de apreciación musical que imparte José Luis López Antón, director de la Orquesta Sinfónica de Ávila. En este nuevo encuentro con el público, analizará la Sinfonía nº 9 en mi menor OP. 95 'Del Nuevo Mundo', del compositor checo Antonín Dvorák.

Compuesta en el año 1893 durante la estancia del compositor en Estados Unidos, esta sinfonía fusiona la tradición sinfónica europea con influencias de la música espiritual afroamericana y melodías evocadoras del folclore estadounidense e indígena. Es una de las obras más interpretadas del repertorio sinfónico universal.

La obra consta de las cuatro partes: 1. Adagio–Allegro molto (mi menor): Introducción lenta y sombría seguida de un allegro en forma sonata, con temas contrastantes entre energía e intimidad. 2. Largo (re bemol mayor): Melodía del corno inglés, evocadora y nostálgica, con aire de canto espiritual. Secciones contrastantes más tensas y dramáticas. 3. Scherzo: Molto vivace (mi menor): Ritmos de danza con ecos de la música popular, tanto checa como americana. Trío central de carácter pastoral. 4. Allegro con fuoco (mi menor – mi mayor): Final enérgico y heroico. Reaparecen motivos de movimientos anteriores, culminando en un cierre majestuoso en mi mayor. La obra combina la solidez formal europea con un lenguaje melódico y rítmico inspirado en el 'Nuevo Mundo'.

El ponente

José Luis López Antón está considerado una de las más brillantes promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España. Ha dirigido también la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión española (ORTVE), la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Verum, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, la Orquesta de Segovia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, el Ensemble de Música Contemporánea del COSCyL, y la Orquesta infantil 'In Crescendo' del proyecto socioeducativo de la OSCyL. Además, ha dirigido en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona y el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

