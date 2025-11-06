Burgos, entre las ciudades con el agua más barata de España Un estudio de la OCU sitúa a la capital burgalesa en el octavo puesto nacional en precios más bajos del agua, a lo que se suma que lidera el Top 10 de las ciudades españolas por su excelente calidad del grifo

El último estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre las tarifas y la calidad del agua en España vuelve a situar a Burgos entre las ciudades con el agua más barata del país. Con una factura media anual de 197 euros para un consumo de 150 metros cúbicos en un hogar tipo, Burgos se coloca como la octava capital española más económica, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 293 euros al año.

La diferencia con otras grandes capitales resulta especialmente destacada: el recibo del agua en Madrid es 174 euros más caro y en Barcelona supera los 300 euros de diferencia anual respecto a Burgos, según detalla la OCU en su informe 'Calidad y precio del agua del grifo'.

En un contexto de subida media del 12 % en las tarifas del agua en España respecto a 2023, Burgos consolida su posición como una de las capitales con gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico, tanto en términos de coste para el ciudadano como de calidad del servicio.

Agua de calidad

Además del bajo coste, Burgos sigue encabezando el ranking nacional en calidad del agua del grifo, un reconocimiento que mantiene desde hace años. El último informe que realizó la OCU sobre las ciudades españolas con la calidad más alta, Burgos lideraba el top 10 al destacar que el agua burgalesa es de baja mineralización, con escasa cal y libre de contaminantes, lo que la convierte en una de las más puras y seguras del país. Estas características no solo garantizan su excelente sabor y potabilidad, sino que también la hacen adecuada para el consumo diario y el uso doméstico, sin necesidad de tratamientos adicionales.