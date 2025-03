Burgos clama por la igualdad, contra la prostitución y contra la violencia machista

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 8 de marzo 2025, 21:53 Comenta Compartir

«Somos el grito de las que no tienen voz», «Harta de que la derecha me toque los derechos», «No es un sugar daddy, es un pederasta» o «Yo soy feminista, el nazi eres tú». Las pancartas con lemas feministas, a favor de la igualdad y por los derechos de las mujeres han vuelto a tomar las calles de Burgos este 8M, Día Internacional de la Mujer.

La lluvia ha amenazado durante todo el día, pero minutos después de comenzar a marchar la manifestación desde la plaza del Cid ha cesado. Eso sí, el frío burgalés ha estado presente, pero no ha sido excusa para que más de 3.500 personas desafiaran el tiempo burgalés para gritar por la igualdad.

Jóvenes durante la manifestación del 8M en Burgos. Aythami Pérez Miguel

Contra la prostitución, por la regulación de la pornografía

La manifestación del 8M ha vuelto a reivindicar por la igualdad de género y por los derechos de las mujeres. La riada de manifestantes ha recorrido la calle Vitoria, la calle San Lesmes, plaza España, la calle de la Concordía, la Laín Calvo, la calle Paloma, la plaza de la Catedral y de ahí, por el arco Santa María, al paseo del Espolón para finalizar en la plaza Mayor.

Ahí, la Coordinadora Feminista, encabezando la marcha, ha leído un manifiesto. Las reivindicaciones vuelven a exigir la abolición de la prostitución, el control de la pornografía, la prohibición de los vientres de alquiler y el fin de toda violencia y discriminación contra las mujeres.

El grito desde Burgos clama por la libertad transversal de la mujer, para que toda mujer tenga poder de decisión sobre todos los aspectos de su vida, sobre su sexualidad, su cuerpo, su maternidad o no maternidad, sus relaciones, que la libertad vertebre la vida de todas. Igualmente, se ha pedido la violencia machista en todas sus formas, tanto física como psicológica.

Reaccionismo patriarcal

Justamente este 8M se han conocido dos posibles casos de asesinatos machistas. Se investiga en Murcia la muerte de una mujer de 73 años hallada con signos de violencia y en Jaén también se investiga otro posible asesinato machista en el municipio de Martos.

La preocupación de la Coordinadora Feminista de Burgos en este momento es el reaccionismo patriarcal y la misoginia. Se pone la relevancia en que la igualdad legal no es efectiva si no se traslada al día a día, si no se aplica.

Este día une en las calles a generaciones de mujeres en un grito imparable. Una unión que se debe extender más allá del 8M.