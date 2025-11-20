BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Representantes de la Oficina de Congresos de Burgos. Ayuntamiento de Burgos

Burgos, presente en la Feria IBTM World de Barcelona

La asistencia al salón líder del sector supone una oportunidad estratégica para el posicionamiento de la ciudad como destino de referencia para eventos y reuniones

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

Burgos, junto al resto de Convention Bureau de Castilla y León bajo la marca promocional Castilla y León MICE, participa en la feria IBTM World, salón líder a nivel mundial para la industria del turismo de negocios, reuniones y eventos que se ha venido celebrando estos días en el recinto Fira Barcelona.

La participación de Burgos, durante los tres días de feria, manteniendo más de 25 reuniones con agentes nacionales e internacionales, representa una oportunidad estratégica para el posicionamiento de Burgos como un destino de referencia para eventos y reuniones, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer de primera mano los recursos, instalaciones y oportunidades que Burgos ofrece para el sector de congresos, reuniones e incentivos, descubriendo últimas tendencias y actualizando contactos estratégicos con intermediarios clave del sector que generen oportunidades de negocio.

En el marco de la feria IBTM World, Burgos participó en dos acciones más, trabajadas de manera conjunta con MICE Castilla y León. Una jornada profesional paralela a la feria dirigida a evento managers, corporativos y agencias de eventos, con el objetivo de generar un contacto directo con decisores clave del sector y facilita oportunidades adicionales de negocio. 

Y una segunda acción en una presentación sectorial en el stand de Turespaña, dirigida a agencias y profesionales nacionales e internacionales, incidiendo en las experiencias a desarrollar en Burgos, la variedad de espacios singulares y las oportunidades de un destino atractivo para la celebración de eventos.

IBTM World ha experimentado un crecimiento constante, tanto en términos de oferta como de profesionales del sector, con la participación de más de 2.500 expositores de destinos, agencias de viajes, turoperadores , cadenas hoteleras, empresas de servicios y organizadores de eventos internacionales, representando a más de 150 países, una asistencia de más de 12.000 profesionales del sector MICE, incluyendo más de 2.650 compradores invitados.

