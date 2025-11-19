BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Unidad Canina de Salvamento. GREM

Burgos reconoce la labor ejemplar de profesionales que ayudaron en la DANA de Valencia

Entre los premiados se encuentran los Bomberos, Policía Local y Protección Civil de Burgos y de Miranda de Ebro

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:14

La dirección del GREM-Unidad Canina de Salvamento acordó crear la Medalla Conmemorativa de la DANA de Valencia 2024, una distinción que reconoce la destacada colaboración de personas, equipos e instituciones que participaron de forma decisiva en las labores de intervención y apoyo durante la emergencia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Con esta distinción, el GREM quiere destacar que la creación de esta medalla tiene como objetivo honrar la dedicación, el esfuerzo, la solidaridad y la capacidad de trabajo conjunto demostrados durante la emergencia. La operación, marcada por circunstancias de gran complejidad, contó con la intervención coordinada de múltiples personas y equipos, como los condecorados, que contribuyeron a minimizar los efectos de la catástrofe y a reforzar el espíritu de colaboración institucional.

Los reconocimientos de esta edición han recaído en Bomberos, Policía Local y Protección Civil de Burgos y de Miranda de Ebro, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME); La Universidad Politécnica de Valencia; Grupos de Rescate de Asturias y Castellón y miembros del GREM – Unidad Canina de Salvamento, por su intervención directa y su labor coordinada durante toda la operación.

La ceremonia de entrega de Medallas Conmemorativas de la DANA de Valencia 2024 tendrá lugar el 20 de noviembre de 2025, a las 19:30 horas, en el Palacio de Castilfalé de Burgos. El acto estará presidido por la Alcaldesa de Burgos, el Vicepresidente de la Diputación de Burgos, entre otras autoridades.

