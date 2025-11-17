BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Burgos reunirá a expertos, inversores e instituciones para impulsar las nuevas empresas verdes de Castilla y León

La jornada se desarrollará en el Edificio Nexo el próximo 25 de noviembre

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:34

La Aceleradora Vertical de Energías Verdes (Æver), promovida por la Fundación Caja de Burgos y el Instituto para la Competitividad Económica de Castilla y León (Icecyl), organizará el próximo 25 de noviembre en Burgos la jornada de debate 'Acelerando la sostenibilidad: las nuevas compañías verdes que están transformando Castilla y León'.

La jornada será inaugurada por Augusto Cobos, director del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y a continuación, Francisco Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de Fundación Caja de Burgos y director de Æver, presentará la ponencia 'ÆVER en Acción: Dinamismo Empresarial con Impacto Verde'.

Durante la jornada, se presentarán las distintas empresas que forman parte del programa de aceleración, y que están contribuyendo con su disrupción no solo al desarrollo económico de la región, sino también a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono. Mónica Chao, presidenta de WAS (Women, Action, Sustainability) será la encargada de impartir la ponencia 'Visión Verde: Liderazgo y Tendencias en la Nueva Economía'.

La jornada culminará con una mesa redonda titulada 'Donde la innovación se encuentra con la inversión', en la que participarán referentes del ecosistema financiero y tecnológico como José Luis Cobo (ILP Abogados), Nacho Ormeño (Startup Explore) Jon Etxeberria Ijurra (Draper B1 / Unitatea) y representantes de Eoniq Fund, moderados por Naiara Pineda, fundadora de FinBox. El cierre correrá a cargo de Rafael Barbero, director general de Fundación Caja de Burgos.

Con este encuentro, Æver reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que combina innovación, inversión y responsabilidad ambiental. La Jornada no pretende ser únicamente un foro de ideas, sino también una plataforma para seguir construyendo el futuro verde de Castilla y León desde el talento y la colaboración.

La asistencia es gratuita y puede realizarse a través de la página web de la Fundación Caja de Burgos. La jornada dará comienzo a la 10.00 horas y tendrá lugar en el Edificio Nexo (Calle La Puebla, 1) de Burgos.

