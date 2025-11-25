BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una manifestación del 25N en Burgos. BC

Burgos se une a la lucha contra la violencia de género

Cruz Roja ha puesto en marcha este martes, 25 de noviembre, unas jornadas y una campaña sobre la violencia sexual dentro de la pareja

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

La ciudad de Burgos se unió este martes 25 de noviembre a la lucha contra la violencia de género con una campaña sobre la violencia sexual dentro de la pareja, por medio de charlas sobre el acompañamiento a mujeres víctimas en contextos internacionales. Estas actividades se enmarcan en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos organizó este martes, 25 de noviembre, en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho este evento de sensibilización donde se puso el foco en la violencia de género en la pareja, con una mesa redonda sobre el acompañamiento a mujeres víctimas en contextos internacionales. Uno de los temas a tratar fue precisamente la multiculturalidad y la realidad de las madres inmigrantes en Japón, impartida por Derek Matsuda, profesor de la Universidad de Meiji (Tokio).

Sin embargo, no fue el único acto que tuvo lugar en la ciudad por la mañana. También en la Facultad de Educación, y organizado por Cruz Roja Juventud y Cruz Roja Mujer, se quiso sensibilizar a la ciudadanía burgalesa acerca de las formas más invisibilizadas de la violencia de género: la violencia sexual dentro de la pareja y el consentimiento condicionado.

'Esto no es normal'

La campaña 'Esto no es normal', busca alertar sobre comportamientos que continúan disfrazándose de muestras de afectos o 'pruebas de amor' incondicional o la invasión de la intimidad digital. Unas dinámicas que desde la organización del evento destacaron que son «especialmente habituales entre personas jóvenes y adolescentes». La campaña buscaba recordar así que la violencia física o sexual es solo la «parte más visible» de un proceso que suele comenzar con actitudes sutiles y normalizadas, como el control, los celos, la manipulación o la desvalorización.

Por la tarde, la Plaza del Cid de la capital burgalesa acogerá la manifestación del 25N que organiza la Coordinadora Feminista de Burgos y que finalizará en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto.

Te puede interesar

