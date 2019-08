Caen cascotes de la fachada medianera de los antiguos almacenes Campo Los bomberos han retirado los trozos de la fachada que podían desprenderse de manera inminente. / Andrea Ibáñez Los Bomberos de Burgos retiran los trozos de la fachada que podían desprenderse de manera inminente y acordonan una pequeña zona de la calle Entremercados CÉSAR CEINOS Burgos Martes, 20 agosto 2019, 13:28

Peligro en la calle Entremercados. Varios pedazos de la fachada medianera del edificio de los antiguos almacenes Campo han caído esta mañana al suelo. Este hecho ha alertado a los Bomberos de Burgos, que han tenido que desplazarse hasta el centro de la ciudad del Arlanzón para recoger los cascotes del pavimiento y realizar un saneamiento de la pared.

Gracias a una autoescala, un equipo formado por cuatro efectivos ha retirado los trozos de fachada que podían desprenderse de manera inminente. No obstante, tras una primera valoración, los bomberos han explicado que el estado de la medianera no es bueno y que pueden caerse más partes de la fachada. Por ello, han acordonado una pequeña zona de la calle Entremercados con el objetivo de que los viandantes no pasen por allí.