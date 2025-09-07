El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando» Izan de la Fuente ha vencido en dos campeonatos internacionales con su bicicleta. Quiere que más chavales de su edad se unan a practicar este deporte

Izan de la Fuente en su BMX en el skatepark de San Isidro, Burgos.

Izan tiene doce años y una pasión: la BMX. Se trata de una bicicleta pequeña, adaptada a las acrobacias rápidas. Se maneja con trucos y el joven deportista domina muchos de ellos. Y así lo ha demostrado en los dos últimos campeonatos internacionales en los que ha participado: se ha traído a Burgos las medallas de oro.

El gusto por la bicicleta BMX es una herencia para Izan de la Fuente (@izanbmx13 en Instagram). Le enseñó a montar su padre, Borja, hace años y, desde entonces, no ha parado. Aprende trucos, practica, se cae, lo vuelve a intentar... pero siempre con una sonrisa y con ganas de seguir aprendiendo más.

Es un deportista incansable. A sus doce años ya ha participado en varios campeonatos, incluido uno mundial, donde quedó en posición 20ª. Ahora en septiembre empezará la ESO, pero es algo que no le frena. El joven de Burgos admite que puede que le cueste algo más, pero se va a esforzar por compaginar los estudios con este deporte, que combina habilidades físicas y artísticas.

La «adrenalina» le empuja a la pista

Con la bicicleta BMX se puede competir en diferentes disciplinas. Izan lo hace en 'freestyle' o 'estilo libre', que consiste en, durante un tiempo de alrededor de un minuto, demostrar lo que el piloto sabe hacer con el vehículo. Por tanto, el de doce años admite que es un deporte «rápido» y «explosivo», algo que le encanta.

«La adrenalina, hacer trucos» y ganar campeonatos son los tres pilares que empujan al piloto de Burgos a seguir practicando con su BMX. Una bicicleta que pesa alrededor de siete kilogramos, pero que Izan maneja con soltura pese a su edad.

Ampliar Bicicleta BMX de Izan de la Fuente. Sara Sendino

El piloto burgalés afirma que entrenar le divierte y que le encanta aprender «trucos difíciles». Alguno de ellos son los que realizó en el campeonato Marisquiño, en Vigo, o en el Extreme Barcelona, donde ha conseguido las medallas. Unos años atrás, su padre, Borja, también participaba en el torneo vigués, pero ahora ha sido el turno de Izan, se ha alzado con el oro en la categoría junior en ambos.

«Fue bastante difícil, estábamos todos muy igualados», explica el piloto de Burgos. Añade que se quedó «boquiabierto» porque «nunca había ganado», aunque lleva compitiendo un par de años. «El haber ganado te da más ganas de seguir practicando», detalla, aunque declara que, si pierde, también le da fuerzas para no dejar la BMX: «Me siento motivado para la próxima competición».

Con la mirada puesta en el siguiente campeonato

Hasta ahora, Izan acude a la pista de skatepark San Isidro a practicar «cuando me apetece y cuando tengo ganas», que se traduce en varias veces por semana. El espacio deportivo está ahora en mejor estado, aunque los usuarios siguen cuidándolo y reparándolo cuando es necesario. Sin embargo, este septiembre el deportista empieza 1º de la ESO, un cambio brusco en sus estudios.

Ampliar Izan de la Fuente realiza una acrobacia. Sara Sendino

Pero este nuevo curso no será un impedimento para Izan, que practicará tanto como pueda mientras estudia, asegura, sobre todo los fines de semana. Además, por el momento tiene la vista puesta en un nuevo campeonato internacional, el Extreme Barcelona. Será el 6 y 7 de septiembre en la ciudad condal y el de Burgos lo espera con ansia para demostrar todo lo que sabe hacer.

La protección es un factor importante

El estilo libre con bicicleta BMX es un deporte extremo y explosivo. En pocos segundos el piloto debe demostrar los trucos que conoce y que los domina en un circuito en el que sólo han podido practicar durante 30 minutos previos. Se puntúa el estilo, las acrobacias y si se ejecutan sin titubeos. Algo que conlleva «presión» en ocasiones a los deportistas; sobre todo a los más pequeños, tal y como admite Borja.

Ampliar Elementos de protección para practicar BMX. Sara Sendino

Al practicar y competir, Izan no duda en ponerse el casco porque, una vez, se cayó y se rompió un diente. Además, no es la única protección que utiliza el deportista de Burgos: también viste una defensa que le protege desde la rodilla hasta el tobillo.

El 'rider' más pequeño de Burgos

Cuando hace bueno, Izan y su hermano practican en el skatepark de San Isidro, considerado uno de los mejores de España. Sin embargo, en invierno acuden a una nave que mantienen entre varios pilotos y donde puede aprender, practicar y compartir momentos con otros amantes de este deporte.

Pero Izan recalca que «no hay tantos» niños que practiquen BMX en Burgos. «No hay nadie que monte a mi edad», señala, añadiendo que le gustaría que más niños y niñas de su edad se aficionaran a este deporte. Mientras tanto, el joven piloto sigue practicando sus trucos para llegar a lo más alto, mediante saltos de bicicleta y otros trucos.

Su sueño, en un futuro, es llegar a las Olimpiadas con su BMX. Por el momento, con sólo doce años tiene varios campeonatos en sus ruedas y una medalla de oro. Cuando monta en bicicleta, la ilusión, el nervio y las ganas son las herramientas que guían a Izan, las mismas que le ayudan a seguir sumando trucos y medallas.

