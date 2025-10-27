Cierra un centro de día de un pueblo de Burgos y piden a la Junta que asuma su gestión La procuradora socialista Eva Ceballos reclama a la institución autonómica que garantice la continuidad del servicio y evite la pérdida de recursos sociales en la comarca de la Bureba

BURGOSconecta Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 12:45

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar a la Junta de Castilla y León que asuma la gestión del Centro de Día Fundación Ángel Castresana Guinea, ubicado en el municipio burgalés de Oña, tras su reciente cierre.

Según ha explicado la procuradora socialista Eva Ceballos, el centro cerró sus puertas el pasado 17 de octubre debido a la inviabilidad del servicio de carácter privado. «Este centro cubría una necesidad esencial para los habitantes de Briviesca, la comarca de la Bureba y parte de la zona de las Merindades», ha destacado.

Desde el PSOE de Castilla y León argumentan que la gestión de este tipo de servicios corresponde a la administración autonómica, tal y como establecen la Ley Estatal 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y la Ley Autonómica 3/2024, de Servicios Sociales de Castilla y León.

Ceballos ha recordado que el de Oña era el único centro de día con estas características en toda la comarca. «Su cierre no solo supone la pérdida de un servicio local, sino también de un recurso social fundamental para toda la Bureba», ha lamentado la procuradora, quien ha subrayado además que el cese de la actividad ha implicado la pérdida de cinco puestos de trabajo.

Por ello, el PSOE exige a la Junta de Castilla y León que «dé un paso al frente y cumpla con sus obligaciones con los burebanos y burebanas». En palabras de Ceballos, «no podemos permitir que se pierdan estos servicios en el medio rural y se siga agudizando la despoblación en la comarca de la Bureba».