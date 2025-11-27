Los comercios del centro se suman a la candidatura de Burgos 2031 Los establecimientos ya muestran en sus escaparates la pegatina con los ejes culturales y un código QR vinculado a la aplicación oficial de la candidatura

BURGOSconecta Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:05

La Asociación de Comerciantes Centro Burgos ha comenzado a distribuir entre sus establecimientos la pegatina identificativa vinculada a la candidatura Burgos 2031 como Capital Europea de la Cultura.

La Asociación que reúne a alrededor de 300 comercios del casco histórico, la zona centro y el área sur, ha entregado más de un centenar de pegatinas entre sus asociados, que las están colocando durante estos días.

La iniciativa coincide con uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, enlazando el Black Friday, la campaña navideña y la recta final hasta las rebajas de enero. Esta circunstancia permitirá que la imagen de la candidatura tenga una visibilidad destacada durante semanas con gran afluencia al centro urbano.

La pegatina incorpora los ejes culturales definidos en la candidatura y un código QR que enlaza con la aplicación móvil oficial, facilitando el acceso a información actualizada y permitiendo a la ciudadanía conocer iniciativas y contenido asociado a Burgos 2031 desde la vía pública.

La distribución continuará durante las próximas semanas para facilitar que más establecimientos interesados puedan sumarse a esta propuesta.