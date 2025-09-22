El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo Carlos Reyes Molina es el vendedor de cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en su quiosco situado en la calle Santiago de la capital

BURGOSconecta Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:10

El Cupón Fin de Semana de la ONCE agració a Burgos con 100.000 euros en el sorteo de ayer domingo, 21 de septiembre. Carlos Reyes Molina es el vendedor de la ONCE que repartió en Burgos 100.000 euros en premios, en cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno correspondientes al sorteo de ayer y lo hizo en su quiosco situado en la calle Santiago de la capital burgalesa.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.