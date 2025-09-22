BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vendedor de la ONCE. BC

El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo

Carlos Reyes Molina es el vendedor de cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en su quiosco situado en la calle Santiago de la capital

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:10

El Cupón Fin de Semana de la ONCE agració a Burgos con 100.000 euros en el sorteo de ayer domingo, 21 de septiembre. Carlos Reyes Molina es el vendedor de la ONCE que repartió en Burgos 100.000 euros en premios, en cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno correspondientes al sorteo de ayer y lo hizo en su quiosco situado en la calle Santiago de la capital burgalesa.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos
  2. 2 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  3. 3 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes
  4. 4 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  5. 5 Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos
  6. 6 Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1
  7. 7 La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
  8. 8 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos
  9. 9 Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos
  10. 10 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo

El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo