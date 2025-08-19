BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. BC

Denuncian que el 41% de las plazas del Registro de la Junta en Burgos están sin cubrir

A diferencia de otras oficinas, en ésta no es necesario solicitar cita previa, lo que contribuye a un incremento constante del número de usuarios atendidos

Burgos

Martes, 19 de agosto 2025, 17:38

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la grave situación que vive la Oficina General de Información y Atención al Ciudadano de Burgos, ubicada en el edificio de Usos Múltiples de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (Glorieta Bilbao nº3), donde un 41% de los puestos de trabajo están sin cubrir. Esta oficina es la que mayor volumen de trabajo registra en toda la ciudad, y presta servicio no solo a los ciudadanos que gestionan asuntos con la Junta, sino también como punto de entrada para documentación dirigida a otras Administraciones Públicas.

A diferencia de otras oficinas, en ésta no es necesario solicitar cita previa, lo que contribuye a un incremento constante del número de usuarios atendidos. Esta circunstancia, unida al elevado número de plazas sin cubrir, ha generado largas colas de ciudadanos en espera y una sobrecarga de trabajo inasumible para el personal que actualmente mantiene el servicio activo.

CSIF recuerda que el año pasado la Junta realizó una profunda reestructuración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que supuso la amortización de 3.311 plazas y la creación de 1.823 nuevas. Paradójicamente, «en la oficina con mayor demanda ciudadana de Burgos no se ha creado ni un solo nuevo puesto ni se ha aplicado ninguna mejora retributiva», critica Marcelino Arribas, responsable del sector de Administración General de Castilla y León de CSIF en Burgos. Esta situación, unida a la falta de incentivos, ha derivado en un importante éxodo de trabajadores hacia otros destinos en el último concurso de traslados.

El sindicato destaca, además, que la situación se ha agravado por dos factores recientes: el elevado volumen de solicitudes relacionadas con las tarjetas de transporte BUSCYL y los bonos infantiles, y el traslado de la oficina de registro de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales desde la Glorieta de Bilbao a la calle Ana Lopidana, lo que ha derivado aún más afluencia a la ya colapsada oficina de la Delegación Territorial.

«Los empleados públicos están haciendo un esfuerzo encomiable, pero no pueden atender en condiciones dignas a los ciudadanos con el 40% de las plazas vacantes. Esto no solo deteriora el servicio público, sino que impacta directamente en la calidad de la atención», subraya Marcelino Arribas.

Desde CSIF se exige a la Junta de Castilla y León la cobertura inmediata de las plazas vacantes como única vía para garantizar un servicio público eficiente y digno, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

