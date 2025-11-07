BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Palacio de la Isla. BC

El edificio emblemático de Burgos que abre sus puertas para mostrar su investigación

El Palacio de la Isla se podrá visitar el sábado 8 de noviembre y también se podrá conocer la labor del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este sábado, 8 de noviembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas, la propuesta divulgativa 'Los Sábados en Palacio', una jornada de puertas abiertas a su sede, el Palacio de la Isla de Burgos, que incluye una visita guiada, a las 12:00 horas, de carácter gratuito que acerca al visitante la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la capital burgalesa. Esta propuesta quiere también dar a conocer el trabajo que la institución desarrolla en el ámbito de la investigación de orígenes del español y en la promoción de la literatura de la Comunidad.

En este sentido, el Palacio de la Isla ofrece al visitante dos nuevas exposiciones inauguradas durante los últimos días: 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra', proyecto escultórico del artista burgalés Alberto Bañuelos, que toma como punto de partida cantos rodados, alabastro y bolos graníticos. Paralelamente, la muestra itinerante 'Palabras Panhispánicas', desarrollada conjuntamente con la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE) representa un recorrido por la riqueza del español a través de las voces y expresiones que dan forma a la vida cotidiana de millones de personas en los distintos países hispanohablantes, así como en Filipinas y Guinea Ecuatorial.

Además, el público puede conocer 'El almanaque del presente', del artista Rafael Lamata; se trata de una invitación a la reflexión unos minutos al día. Por su parte, el Aula Artesa ofrece una muestra de documentos originales de la revista de poesía vanguardista y experimental burgalesa Artesa dirigida durante años por Antonio L. Bouza. El 'Aula de los Orígenes del Español' presenta una selección de ediciones facsímiles vinculadas al periodo de orígenes y 'La Torre Encantada' es una aproximación artística al mundo del poeta leonés Adolfo Alonso Ares. En los jardines, 'Galaxia Crítica' recuerda a los ganadores del literario 'Premio de la Crítica de Castilla y León' que convoca esta institución. El edificio puede visitarse de forma autónoma accediendo a un código QR del sitio web www.ilcyl.com/visita, localizado en distintos puntos del inmueble.

