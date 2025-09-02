BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, y Javier Cuasante, responsable de Dinamismo Empresarial. Fundación Caja de Burgos

Estudiarán el liderazgo consciente como aliado en los negocios en Burgos

El encuentro se celebrará el jueves 2 de octubre y contará con la Laura Rojas-Marcos, psicóloga experta en liderazgo, y Daniel Lacalle, doctor en economía

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:42

﻿La Fundación Caja de Burgos celebrará el próximo jueves 2 de octubre una nueva edición de foroBurgos, en el Cultural Cordón. Bajo el lema 'Liderazgo consciente: mente y negocio en tiempos de transformación', el encuentro pondrá el foco en la salud mental en el ámbito empresarial, la coyuntura económica global y el papel de los líderes a la hora de impulsar la sostenibilidad y el rendimiento de sus organizaciones en un contexto cambiante.

El evento, que podrá seguirse también en formato streaming, contará con ponentes de referencia en los ámbitos de la psicología, la economía y la empresa. La psicóloga clínica y escritora Laura Rojas-Marcos ofrecerá la conferencia 'Cuidar la mente para cuidar del negocio', en la que presentará herramientas prácticas para gestionar el estrés y proteger la salud mental en entornos profesionales, un aspecto cada vez más relevante en escenarios de incertidumbre económica y organizativa.

El programa incluye también la intervención de Ginés Clemente, presidente ejecutivo de Aciturri y de la Fundación Caja de Burgos. Bajo el título 'Liderazgo humano en tiempos de incertidumbre', abordará cuestiones como el cuidado de los equipos en entornos industriales, la diversidad y la inclusión en sectores tradicionalmente homogéneos, o el papel del liderazgo ético y la innovación en la competitividad empresarial.

Por su parte, el doctor en economía y asesor internacional Daniel Lacalle intervendrá con la conferencia 'Claves económicas para navegar la incertidumbre', en la que analizará las tendencias económicas globales y sus implicaciones para las empresas. Reconocido por su enfoque claro y práctico, Lacalle es considerado una de las voces más influyentes en el análisis económico en España.

Las inscripciones para foroBurgos 2025 ya están disponibles a través de la web de la Fundación Caja de Burgos: www.cajadeburgos.com/foroburgos.

Programa

Jueves 2 de octubre, en Cultural Cordón

16:00 horas. Apertura de puertas

16:30 horas. Apertura del acto

16.45 horas. Laura Rojas-Marcos, Doctora en psicología clínica y de la salud, psicoterapeuta, investigadora, conferenciante y escritora, pronunciará la ponencia 'Cuidar la mente para cuidar del negocio'.

17.30 horas. Ginés Clemente, Presidente ejecutivo de Aciturri y presidente de Fundación Caja de Burgos, hablará del 'Liderazgo humano en tiempos de incertidumbre'

18.00 horas. Pausa-café y espacio para networking

18:45 horas. Daniel Lacalle, Doctor en economía, asesor internacional y profesor de economía global en IE Business School, director de inversiones en Tressis gestión, pronunciará la charla 'Claves económicas para navegar la incertidumbre'.

19.45 horas. Clausura

20.00 horas. Cóctel y espacio para networking, en el patio de la Casa del Cordón.

