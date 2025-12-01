El exfutbolista de la Real Sociedad, Zuhaitz Gurrutxaga visita Burgos ﻿﻿﻿﻿El exjugador de fútbol que tuvo que dejar su carrera deportiva por culpa de un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), intervendrá el martes 2 de diciembre en el programa de salud mental

﻿﻿﻿﻿El auditorio de Cultural Cordón acoge este martes, 2 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, la conferencia 'Quien controla, descansa: la salud mental de los deportistas', a cargo del exfutbolista de la Real Sociedad Zuhaitz Gurrutxaga, que actualmente es presentador de televisión y monologuista. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Zuhaitz Gurrutxaga (Elgoibar, 1980) debutó en Primera División con la Real Sociedad, a los 19 años, y estuvo a punto de ganar la liga en 2003. Antes, a los 16, había sido campeón de Europa con España junto a futbolistas como Iker Casillas. En su biografía 'Subcampeón', escrita en 2023 junto con Ander Izaguirre, repasa su carrera y narra cómo el éxito en el fútbol profesional le sumió en un estado de ansiedad y angustia que, en plena temporada triunfal de la Real, desembocó en el diagnóstico de un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Tras esa etapa de su vida, en la que cuenta que no tuvo las herramientas necesarias para gestionar la presión, Zuhait ejerce de presentador de televisión y de humorista.

Los rituales, liturgias, manías, rarezas son muy frecuentes en los deportistas. Por ejemplo, casi todos salen a la cancha santiguándose, aunque casi ninguno sea realmente religioso. Es tan solo un gesto tranquilizador. Pero a veces, la exigencia, la presión, el estrés del rendimiento es tan alto que afecta a algunas personas generándoles manías excesivas, sortilegios para librarse de la tensión, rarezas, aunque no necesariamente enfermizas.

Ahora bien, en ocasiones, los deportistas padecen obsesiones y compulsiones como cualquier persona. No son causadas por el deporte, pero incapacitan al deportista. De las diferencias entre simples rituales o supersticiones y las obsesiones y compulsiones patológicas hablará Gurrutxaga, víctima y sin embargo valiente al afrontarlo y compartirlo desde la seriedad y también, por qué no, desde el humor.

Salud mental

Con esta conferencia prosigue el Programa de Salud Mental, que, con el título 'Cultivar el estilo de vida, transformar la mente', organiza la Fundación Caja de Burgos en la capital y en la provincia burgalesa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Bajo la dirección científica del psiquiatra Jesús de la Gándara, el programa aborda distintos factores que afectan a la salud mental, desde la nutrición y el descanso hasta el ejercicio físico, el trabajo, las relaciones familiares y el consumo de contenidos a través de las redes sociales, el estrés laboral y la prevención del suicidio, entre otras muchas cuestiones.