Expertos analizan la influencia de Rodrigo Díaz de Vivar en el II Congreso Internacional sobre el Cid El Fórum Evolución acoge del 30 de septiembre al 2 de octubre una serie de ponencias y mesas redondas donde se abordará la recepción internacional de este héroe medieval a lo largo del tiempo

El Fórum Evolución de Burgos acoge desde este martes, 30 de septiembre, y hasta el próximo 4 de octubre, el II Congreso Internacional sobre el Cid 'Rodrigo Díaz en su contexto europeo: ¿la pluma es más poderosa que la espada?'. Durante el mismo, expertos de diferentes ámbitos abordarán en profundidad la influencia y presencia de este héroe medieval en el contexto europeo, así como el proceso de creación y transformación de su figura a lo largo del tiempo.

Esta cita, que se enmarca en el programa de actividades de la Semana Cidiana de Burgos, contará con la presencia de expertos de reconocido prestigio, que compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre el Cid Campeador, analizando su trascendencia ya no solo en nuestras tierras, sino también fuera de ellas. Tal y como explica el director del Congreso, Iván García, la visión que tenemos actualmente del Campeador «es producto de determinadas capas», fruto de las diferentes fuentes de información recibidas a lo largo de los años.

El profesor de la Universidad de Huelva Alejandro García Sanjuan es el encargado de abrir la primera jornada, con una charla titulada 'El Cid, mito nacional de la Reconquista'. Durante la misma, se centrará en la mitificación de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, que arranca desde la época del personaje hasta la época actual. «Ha ido cambiando y adaptándose a las distintas épocas, pero en su propia época ya hay testimonios que indican que comenzó a ser considerado un personaje excepcional», señala el ponente.

«La figura mítica del personaje se ha ido adaptando a cada época, hasta llegar a convertirse en la época contemporánea, en ese gran héroe de la Reconquista», afirma. La visión del personaje a lo largo de los tiempos centrarán este primer contacto con el público, y tras él, cogerán el relevo María Carmen Sánchez Solís, de la Universidad de Granada, para hablar sobre 'El Cantar de mío Cid'; y Fernando Martínez (Universidad de Burgos), que focalizará su charla en la figura de Álvar Fáñez. También considerado «lugarteniente» de Rodrigo.

El martes también participará Fernando Sánchez de la Rosa, que hablará sobre los 70 años de la estatua del Cid en Burgos y la profesora Nora Berend, de la Universidad de Cambridge, que centrará su charla en 'La creación del Cid' y cómo se construye la figura legendaria de este héroe.

'El Cantar de mío Cid' volverá a escena el miércoles, de la mano de la profesora Ana E. Ortega, que disertará acerca de los modelos de masculinidad en el Cantar de mío Cid, y por la tarde, las comunicaciones se centrarán en los héroes y la proyección histórica. Diferentes expertos, entre ellos, Miguel Ramos (Universidad de Cantabria), David Peterson e Iván García (Universidad de Burgos), reflexionarán sobre la construcción del Cid y de otros personajes como García Ordóñez, conocido como enemigo del héroe burgalés.

Durante ese día también se pondrá sobre la mesa a otros personajes muy conocidos, como es el caso de Robin Hood. «Comparte con Rodrigo esa defensa de la justicia que les lleva a situarse fuera de sistemas injustos o gobernantes no apropiados», explica García, que señala que este será un tema que analizará Consuelo Villacorta (Universidad del País Vasco).

Manifestaciones artísticas del Cid

«El Cid es un producto de éxito, incluso como producto de consumo», afirma García, en alusión a las manifestaciones artísticas, audiovisuales e incluso cinematográficas que hay sobre este personaje, y que han tenido un gran impacto en la sociedad. En esto se centrará el Congreso el jueves 2 de octubre. Roger Martínez (Universidad de Burgos) explicará las diferentes adaptaciones del Cid en la animación, y a las 12 horas tendrá lugar una mesa redonda para analizar la película 'El Cid' de Anthony Mann (1961).

Durante la misma se llevará a cabo una deconstrucción de esta famosa película, de la mano de David Porrinas (Universidad de Extremadura), como experto medievalista; Fátima Gil (Universidad de Burgos), experta en comunicación audiovisual; y Alicia Miguélez (Universidad Nova Lisboa), que aportará sus conocimientos en historia del arte medieval.

El Congreso contará también con la participación del historiador español, José Luis Corral, que será el encargado de su clausura con la ponencia 'Historia y ficción en el Poema del Cid'. «El poema tiene un sustrato que puede servir como fuente histórica», afirma Corral, que explica a Ical, que durante su charla expondrá cómo el 'Cantar de mío Cid', en especial el primero de los cantares, tiene una «rigurosidad geográfica considerable».