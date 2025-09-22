BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un grupo de operarios migrantes trabaja en labores en una calzada. BC

Explican en Burgos las novedades en la contratación de migrantes

Fae organiza una jornada sobre estos cambios legislativos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:51

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) celebrará el próximo 24 de septiembre, a las 9:30 horas en la Casa del Empresario, la jornada 'Novedades legislativas en el acceso al empleo de ciudadanas y ciudadanos extranjeros no comunitarios'.

La actividad se enmarca en el programa 'Despertando Oportunidades', que FAE impulsa junto a la Fundación Círculo, con el objetivo de ofrecer al tejido empresarial burgalés una visión práctica y actualizada sobre la contratación de personas migrantes, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre) el pasado 20 de mayo.

La iniciativa busca informar a las empresas en un contexto de cambios normativos, aclarando las vías legales disponibles tanto para la incorporación de trabajadores desde sus países de origen como para aquellos que ya residen en España.

El taller abordará dos áreas de contenidos diferentes: La primera, relativo a la captación de trabajadores en origen, incluirá la contratación individual, el uso del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, la gestión colectiva de contrataciones y las nuevas posibilidades que abre el visado para la búsqueda de empleo.

La segunda se centrará en la contratación de personas migrantes residentes en España, analizando supuestos como el arraigo sociolaboral, el arraigo socioformativo y otras circunstancias excepcionales contempladas en la normativa.

