La Federación de Empresarios de Comercio de Burgos renueva presidencia y vicepresidencias Consuelo Fontecha será la nueva presidenta, mientras que Loreto Pérez, Israel Hernando y Enrique Sancho, los vicepresidentes

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

La Federación de Empresarios de Comercio (FEC) celebró el martes, 25 noviembre, su Asamblea General en la que se procedió a la elección de la Presidencia y las Vicepresidencias para un mandato de cuatro años.

El nuevo equipo directivo, elegido por aclamación al ser la única en concurrir al proceso, queda formado por Consuelo Fontecha, como Presidente, y Loreto Pérez, Israel Hernando y Enrique Sancho, como Vicepresidentes. El resto de vocales que completará el Comité Ejecutivo será elegido por la Junta Directiva en los próximo días.

Durante su intervención, la Presidente, Consuelo Fontecha, expresó su compromiso para este nuevo mandato, en el que continuará trabajando para el crecimiento de la organización y para reforzar el acompañamiento al comercio y el apoyo a las asociaciones integradas en la FEC.

Asimismo, Fontecha agradeció la confianza recibida, así como el respaldo de quienes la han acompañado en su trayectoria dentro de la Federación, y dio la bienvenida a las personas que se incorporan al Comité Ejecutivo para seguir aportando dinamismo a la organización y trabajando por la competitividad del comercio.

Temas

Comercio

Burgos