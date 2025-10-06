BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Festival Internacional de Cortos y Salud Mental 'Visionando' llega a Burgos

El pase tendrá lugar este martes, 7 de octubre, a las 18:00 horas, en La Estación de la Ciencia y la Tecnología

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:28

Fundación INTRAS presenta en Burgos los trabajos ganadores de la primera edición de su Festival Internacional de Cortos y Salud Mental, celebrado en Valladolid. El pase tendrá lugar el martes 7 de octubre a las 18:00 horas, en La Estación de la Ciencia y la Tecnología (C/ Dr. José Luis Santamaría s/n). La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Este certamen, organizado con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid y la SEMINCI, inicia este año un recorrido por diferentes localidades de Castilla y León. En Burgos, el evento cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos y La Estación de la Ciencia y la Tecnología.

El martes 7 de octubre, víspera del Día Mundial de la Salud Mental, se proyectarán los cortometrajes premiados por el jurado y el público. Las obras abordan temáticas tan relevantes como el suicidio, el duelo, la salud mental en personas sin hogar y la sobrecarga del cuidador. Tras la proyección, profesionales de Fundación INTRAS mantendrán un coloquio con el público.

Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud Mental y Servicios Sociales) tiene como objetivo apoyar y acompañar a las personas con problemas de salud mental en la recuperación de su proyecto de vida, así como colaborar en el progreso y desarrollo de la sociedad en la que actúa. Durante 2024, la fundación acompañó a 2.394 personas en Castilla y León, Madrid y Extremadura.

