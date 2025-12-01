BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Fórum Evolución Burgos. Ayuntamiento de Burgos

El Fórum Evolución de Burgos cierra noviembre con una agenda casi diaria y más de 21.000

DelArt Festival mantiene a la capital burgalesa como sede y el Congreso 'Conceptos' anuncia su vuelta en 2026

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:10

El Fórum Evolución Burgos ha finalizado el mes de noviembre con un ritmo de actividad especialmente intenso, al reunir a más de 21.300 asistentes en las treinta propuestas desarrolladas. La programación ha sido prácticamente continua, con actividad registrada en 27 de los 30 días del mes, lo que confirma el dinamismo del espacio y su creciente presencia en la agenda cultural y profesional.

La actividad del mes ha incluido congresos científicos, ferias sectoriales, encuentros profesionales, eventos corporativos, entregas de premios y programación escénica. Once de las citas correspondieron al ámbito cultural, reforzando el papel del Fórum Evolución en la oferta estable de espectáculos en Burgos y en los circuitos nacionales de gira.

Entre las actividades más destacadas figuran las finales nacionales del DelArt Festival, que reunieron a más de 1.500 personas y cuya organización ha decidido mantener Burgos como sede en futuras ediciones. También tuvo una notable participación el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Emergencias 'Conceptos', con la asistencia de 750 profesionales sanitarios y con previsión de celebrarse nuevamente en Burgos. A ello se suman las XV Jornadas CGPJ y COACYLE, que reunieron a 350 participantes y posicionaron al Fórum Evolución como espacio de referencia para encuentros académicos y profesionales de ámbito estatal.

La programación cultural contó con actuaciones de gran formato protagonizadas por Los Secretos, Sole Giménez y J. Valderrama, Pastora Soler, la Film Symphony Orchestra y el ballet 'El Lago de los Cisnes', consolidando una oferta atractiva para diferentes públicos y reforzando la proyección cultural del recinto.

