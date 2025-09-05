BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fórum Evolución Burgos. GIT

El Fórum Evolución de Burgos, finalista de los Premios Eventoplus tras un 2024 de récord

Opta como finalista a 'Mejor Espacio para Eventos'

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:22

Fórum Evolución Burgos opta como finalista a 'Mejor Espacio para Eventos' en los prestigiosos Premios Eventoplus, que este año celebran su vigésima edición. Se trata de los galardones del sector de eventos y reuniones más reconocidos de España y Portugal, que premian a los mejores proveedores, organizadores y espacios en diferentes categorías, distinguiendo el talento y el buen trabajo de todos los agentes de la industria.

El Fórum Evolución competirá junto a Callao City Lights (Madrid) y el Mirador Torre Glòries (Barcelona), en una categoría que valora la versatilidad, estética, capacidad, estilo y flexibilidad de las sedes de referencia en España. El jurado, integrado por 23 destacados profesionales del sector -entre representantes de asociaciones, grandes agencias y corporativos-, será el encargado de decidir los ganadores en la gala que se celebrará el 17 de septiembre en Madrid Arena, ante más de 1.200 profesionales de la industria.

Datos históricos en 2024

La candidatura se presenta avalada por unos datos extraordinarios. En 2024, el Fórum Evolución celebró 187 eventos -un 23 % más que en 2023- y recibió a 183.644 asistentes, lo que supone un incremento del 25,37 % respecto al año anterior. Además, alcanzó el mejor resultado económico de su historia, con 849.580 euros de ingresos, un 12 % más que el récord anterior.

Esta misma semana se presentó la programación cultural de septiembre a diciembre, recogida en un nuevo díptico. En este cuatrimestre, el auditorio acogerá 37 actividades culturales y 42 pases, alcanzando un nuevo récord.

En total se pondrán a la venta más de 46.000 entradas, lo que supone un crecimiento del 60 % respecto a 2023 y del 15 % en comparación con 2024. A ello se suman 30 actividades congresuales previstas para este último trimestre del año, reforzando la doble vocación cultural y congresual del espacio.

El Fórum Evolución fue además sede en julio de 2025 de la World Dance Cup, el mayor evento de su historia, que consolidó a Burgos como ciudad de referencia para la organización de grandes citas internacionales.

La dirección del Fórum Evolución considera que esta nominación es «un reconocimiento al trabajo bien hecho y a la proyección de Burgos como ciudad de congresos, cultura y grandes eventos». Un impulso que llega en un momento clave, alineado con los objetivos de Burgos 2031, para seguir reforzando el posicionamiento de la ciudad en el panorama nacional e internacional de los grandes eventos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
  2. 2 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  3. 3 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  4. 4 Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda
  5. 5 Tensión en la patronal de Burgos: Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE
  6. 6 Peluquería Facciolo renace con estilo: una nueva inauguración que marca tendencia
  7. 7 Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos
  8. 8 Herido el conductor de un patinete eléctrico en la colisión con un coche en Aranda
  9. 9 Los parkings de Burgos suben de precio: acuerdan nuevas tarifas para los aparcamientos del centro
  10. 10 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Fórum Evolución de Burgos, finalista de los Premios Eventoplus tras un 2024 de récord

El Fórum Evolución de Burgos, finalista de los Premios Eventoplus tras un 2024 de récord