El Fórum Evolución de Burgos, finalista de los Premios Eventoplus tras un 2024 de récord Opta como finalista a 'Mejor Espacio para Eventos'

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:22

Fórum Evolución Burgos opta como finalista a 'Mejor Espacio para Eventos' en los prestigiosos Premios Eventoplus, que este año celebran su vigésima edición. Se trata de los galardones del sector de eventos y reuniones más reconocidos de España y Portugal, que premian a los mejores proveedores, organizadores y espacios en diferentes categorías, distinguiendo el talento y el buen trabajo de todos los agentes de la industria.

El Fórum Evolución competirá junto a Callao City Lights (Madrid) y el Mirador Torre Glòries (Barcelona), en una categoría que valora la versatilidad, estética, capacidad, estilo y flexibilidad de las sedes de referencia en España. El jurado, integrado por 23 destacados profesionales del sector -entre representantes de asociaciones, grandes agencias y corporativos-, será el encargado de decidir los ganadores en la gala que se celebrará el 17 de septiembre en Madrid Arena, ante más de 1.200 profesionales de la industria.

Datos históricos en 2024

La candidatura se presenta avalada por unos datos extraordinarios. En 2024, el Fórum Evolución celebró 187 eventos -un 23 % más que en 2023- y recibió a 183.644 asistentes, lo que supone un incremento del 25,37 % respecto al año anterior. Además, alcanzó el mejor resultado económico de su historia, con 849.580 euros de ingresos, un 12 % más que el récord anterior.

Esta misma semana se presentó la programación cultural de septiembre a diciembre, recogida en un nuevo díptico. En este cuatrimestre, el auditorio acogerá 37 actividades culturales y 42 pases, alcanzando un nuevo récord.

En total se pondrán a la venta más de 46.000 entradas, lo que supone un crecimiento del 60 % respecto a 2023 y del 15 % en comparación con 2024. A ello se suman 30 actividades congresuales previstas para este último trimestre del año, reforzando la doble vocación cultural y congresual del espacio.

El Fórum Evolución fue además sede en julio de 2025 de la World Dance Cup, el mayor evento de su historia, que consolidó a Burgos como ciudad de referencia para la organización de grandes citas internacionales.

La dirección del Fórum Evolución considera que esta nominación es «un reconocimiento al trabajo bien hecho y a la proyección de Burgos como ciudad de congresos, cultura y grandes eventos». Un impulso que llega en un momento clave, alineado con los objetivos de Burgos 2031, para seguir reforzando el posicionamiento de la ciudad en el panorama nacional e internacional de los grandes eventos.