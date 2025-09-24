De la Fuente señala en Burgos que los profesionales «son el pilar sobre el que se sustenta un sistema penitenciario modélico en todo el mundo» El Centro Penitenciario de Burgos celebra un acto institucional con motivo de La Merced, patrona de la administración penitenciaria

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, en la celebración de La Merced, en el Centro Penitenciario de Burgos.

El Centro Penitenciario de Burgos ha celebrado este miércoles, 24 de septiembre, la festividad de la patrona de la Institución Penitenciaria, Nuestra Señora de la Merced, con un acto institucional en el Real Monasterio de San Agustín, al que han asistido numerosas autoridades.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha agradecido «el trabajo diario de los 246 empleados del centro penitenciario que es el pilar sobre el que se sustenta un sistema penitenciario modélico en todo el mundo».

En este sentido, De la Fuente también ha hecho hincapié en que «las prisiones son un reflejo de nuestra sociedad» y ha elogiado el trabajo diario de la plantilla. «Sois una pieza clave en la seguridad pública y en el proceso de reinserción social de quienes un día se equivocaron. La segunda oportunidad, ese pilar fundamental de nuestro sistema, no sería posible sin vuestro esfuerzo, entereza y profesionalidad», ha señalado.

Ampliar Distinción a 17 funcionarios con más de 40 años de servicio. BC

Además, ha recordado que el artículo 25 de la Constitución orienta las penas privativas de libertad hacia la reinserción y la reeducación, un mandato que el Centro Penitenciario de Burgos cumple con demostrada eficacia. Igualmente, De la Fuente ha agradecido la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como colaboradores necesarios en esta tarea, Además, ha destacado el ecosistema único que conforman las entidades sociales, instituciones y administraciones que conviven en un centro histórico llenándolo de actividades y propuestas cada vez más innovadoras.

Por su parte, la directora del Centro Penitenciario de Burgos, Beatriz Sahagún, ha animado a la plantilla «a seguir trabajando con convicción, sabiendo que nuestra labor marca una diferencia real en la vida de las personas, brindándoles la posibilidad de reconstruir sus vidas y reintegrarse en la sociedad».

Cursos de formación

Además, Beatriz Sahagún ha repasado las principales actuaciones llevadas a cabo en el último año destacando la continuidad de los cursos de formación para guías caninos y la implantación del taller 'marketspace', un proyecto de actividades culturales, formativas y ocupacionales con el que se acerca una parte de la Estación de la Ciencia a las personas privadas de libertad en Burgos mediante una colaboración entre Instituciones Penitenciarias, Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos. Igualmente, ha extendido su agradecimiento a las múltiples asociaciones y entidades, públicas y privadas, que participan en las diferentes actividades del centro penitenciario.

En el acto también se han entregado la Medalla de bronce al mérito penitenciario a un empleado público. Cáritas y el profesorado del Centro de Educación de Personas Adultas Victoriano Crémer también han recibido la Medalla de Bronce al mérito social penitenciario. Además, se ha concedido seis menciones honoríficas a la trayectoria penitenciaria y otras cinco por alcanzar los 25 años. A su vez se ha distinguido a 17 funcionarios con más de 40 años de servicio. Antes de las condecoraciones, se proyectó un video con testimonios de los internos explicando qué significa para ellos formar parte del día a día de este Centro Penitenciario.

