Fundación Caja de Burgos y la Asociación de Jóvenes Empresarios refuerzan su alianza por el emprendimiento La entidad seguirá colaborando con el Premio Joven Empresario y seguirá poniendo a disposición de los asociados de AJE Burgos el Centro de Dinamismo Empresarial ubicado en el Edificio Nexo

BURGOSconecta Jueves, 7 de agosto 2025, 13:33 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

﻿La colaboración entre la Fundación Caja de Burgos y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) continúa en 2025 con nuevas oportunidades para emprendedores y empresas de la provincia. Ambas organizaciones seguirán trabajando de forma conjunta para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores y fortalecer el tejido empresarial local.

El acuerdo, firmado en el Edificio Nexo por Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial, y Lucía Echevarrieta, presidenta de AJE, contempla varias acciones. Entre ellas, destaca la participación de la Fundación en la organización del Premio Joven Empresario, que AJE convoca junto al Ayuntamiento de Burgos y Sodebur para reconocer a jóvenes empresarios que han sobresalido en los últimos tres años, sirviendo como referencia y estímulo para otros.

Además, como parte del convenio, los emprendedores menores de 41 años que participen en los programas 'Emprendedores' e 'IMÁN de ideas', de Fundación Caja de Burgos y POLO positivo, y que no hayan sido socios de AJE, podrán disfrutar de la cuota gratuita en la asociación durante 2025.

También, la Fundación Caja de Burgos seguirá poniendo a disposición de los miembros de AJE las instalaciones del Centro de Dinamismo Empresarial en el Edificio Nexo. Este espacio, que combina áreas de coworking y zonas privadas, está diseñado para fomentar la conexión entre empresas y profesionales, facilitar reuniones, acoger eventos y ofrecer un entorno de trabajo flexible orientado a la innovación.

Con esta renovación, ambas entidades ratifican su compromiso con el ecosistema emprendedor de Burgos, apostando por la creación de sinergias, la generación de oportunidades y el impulso del talento joven.