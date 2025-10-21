Una guía recorrerá la evolución arquitectónica de Burgos desde 1920 hasta la actualidad 'Guía de la Arquitectura de Burgos (1920–2025)' se presentará el miércoles 5 de noviembre en el CAB

La arquitectura de Burgos ha variado considerablemente en 105 años. Las formas de los edificios, el número de plantas, la ornamentación, los servicios que recogen los inmuebles... Todo ello se recoge en la 'Guía de la Arquitectura de Burgos (1920–2025)'.

Esta publicación se lanzará en los próximos días en Burgos. Es una publicación que recorrerá más de un siglo de evolución arquitectónica en la ciudad, desde las primeras transformaciones urbanas del siglo XX hasta las propuestas más innovadoras y sostenibles del presente, de la mano de Arquia Banca.

Esta guía busca ser más que una publicación; más bien pretende convertirse en un reconocimiento al valor cultural de la arquitectura burgalesa y una herramienta para inspirar su futuro. Porque, para Arquia Banca, quien presenta la guía sobre Burgos, la arquitectura es «mucho más que construir; es proyectar, preservar y dialogar con el entorno. Y Burgos, con su equilibrio entre tradición y modernidad, es un escenario privilegiado para ese diálogo».

La 'Guía de la Arquitectura de Burgos (1920–2025)' se presentará en Burgos el miércoles 5 de noviembre. El acto se realizará en el Centro de Arte Burgos, el CAB, a las 18:30 horas. La entrada es gratuita.