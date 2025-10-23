Muy Humanos, los premios con los que Burgos reconoce la esencia única de sus comercios locales Los establecimientos que quieran participar tienen plazo hasta el domingo 16 de noviembre

La Cámara de Comercio e Industria de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad han presentado la VI edición de los Premios Comercios Referentes, bajo el lema 'Ante todo, Muy Humanos'. Una iniciativa que busca reconocer a aquellos establecimientos que destacan no solo por su oferta comercial, sino por su aportación a la cohesión social y al fortalecimiento de la economía local.

Según los organizadores, la esencia que convierte a un comercio en referente tiene que ver con un conjunto de habilidades y destrezas humanas que no pueden ser reemplazadas por la tecnología: desde una sonrisa que reconforta hasta la capacidad de escuchar, entender y acompañar los sueños de sus clientes.

El jurado premiará las iniciativas que potencien el lado humano de los comercios, incluyendo: la creatividad e imaginación aplicadas a productos y servicios especializados; el uso inteligente de la tecnología para mejorar procesos y centrarse en las necesidades del cliente y, por último, la empatía, colaboración social y compromiso con el bienestar de las personas y su entorno.

Participación

Los comercios interesados pueden inscribirse a través de un formulario online disponible en comerciosreferentes.camaraburgos.com con fecha límite para presentar las candidaturas el domingo 16 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas.

Los cinco comercios ganadores recibirán una campaña de comunicación y marketing, incluyendo vídeos promocionales, vallas publicitarias y promociones directas para clientes. Además, disfrutarán de una masterclass privada con el reconocido interiorista Erico Navazo, orientada a mejorar la imagen de sus establecimientos respetando su personalidad y valores.

La entrega de premios se realizará en un evento público en el Edificio Nexo de Fundación Caja de Burgos el 2 de diciembre de 2025, con la presencia de medios de comunicación locales.

Desde su primera edición en 2020, los Premios Comercios Referentes han reconocido a 25 comercios de Burgos, desde carnicerías y librerías hasta boutiques y cafeterías, consolidando así un espacio para poner en valor la esencia humana que hace única a la ciudad.