La viceconsejera de Acción Cultural y presidenta del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Mar Sancho, y el presidente de la Fundación Proconsi, Tomás Castro. Ricardo Ordóñez/ICAL

Impulsan un centro virtual para proyectar internacionalmente los orígenes del español desde Burgos

La herramienta digital pionera permitirá preservar documentos fundacionales del castellano y acercarlos al público con inteligencia artificial y recursos divulgativos

Burgos

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:56

Comenta

La viceconsejera de Acción Cultural y presidenta del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Mar Sancho, y el presidente de la Fundación Proconsi, Tomás Castro, firmaron este martes, 2 de diciembre, en Burgos el convenio de colaboración para el desarrollo del 'Centro Virtual de Orígenes del Español', una iniciativa digital destinada a preservar, investigar y divulgar el patrimonio documental y lingüístico vinculado a los orígenes del castellano. La herramienta prevé digitalizar fondos históricos, disponerlos en un portal público y desarrollar sistemas avanzados basados en inteligencia artificial y el convenio firmado establece una aportación inicial de 45.000 euros por parte de la Junta, a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y de 15.000 euros por parte de la Fundación Proconsi.

Sancho destacó que el proyecto supone «abrir un convenio, un proyecto y una alianza entre el ámbito cultural y el tecnológico trasladado al entorno de la lengua española», una lengua que, recordó, «hablan ya más de 600 millones de personas y estudian más de 24 millones en el mundo». Subrayó que Castilla y León es «territorio clave» en su génesis y que la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua «trabaja en la investigación de sus orígenes y también en su divulgación», ámbitos en los que «la tecnología va a ayudar en ambos sentidos», informa Ical.

Digitalización, conservación y difusión

Según explicó, el centro actuará sobre tres ejes: digitalización, conservación y difusión. En una primera fase se abordará la digitalización de fondos bibliográficos esenciales sobre los orígenes del español, que se pondrán a disposición pública a través de un portal accesible con fichas explicativas, cronologías básicas y una galería documental. Además, ofrecerá materiales didácticos para Secundaria y Bachillerato, fomentará la participación universitaria en tareas de investigación y desarrollará herramientas avanzadas como sistemas de reconocimiento paleográfico, elaboración automatizada de índices léxicos y traductores históricos.

La viceconsejera situó el proyecto dentro de la estrategia autonómica de aplicar tecnologías avanzadas a la gestión del patrimonio cultural. Recordó actuaciones vinculadas al uso de inteligencia artificial y drones para monitorizar bienes de interés cultural, así como la creación de un 'hub' tecnológico. Valoró el impacto formativo y económico del español en la Comunidad, con «más de 62.000 estudiantes en 2024 y una repercusión de más de 80 millones de euros», y confió en que el centro virtual «ayude a multiplicar el conocimiento e interés internacional por nuestros orígenes lingüísticos».

Agradeció la colaboración de Proconsi, «una de las principales empresas tecnológicas de Castilla y León y de España, con vocación social y cultural», y destacó su aportación técnica y económica. «Va a hacer que el conocimiento de los orígenes del español llegue a muchas más personas y de una manera mucho más eficaz», afirmó.

A principios de año

El presidente de la Fundación Proconsi avanzó que el portal estará operativo «a principios del año que viene» con los primeros documentos digitalizados alojados y accesibles. Relató que el proyecto permitirá aplicar inteligencia artificial, realidad virtual, supercomputación y nuevas herramientas de lectura e interpretación, como gafas virtuales o sistemas móviles capaces de reconocer textos antiguos. «Procesos que hoy llevan meses manuales podrán realizarse en segundos», señaló, y añadió que el objetivo es «poner en valor lo que se está investigando y dejarlo abierto para quien necesite esta información».

Castro indicó que el desarrollo se estructurará en varias fases, con una primera ejecutándose este año y otras previstas para los próximos ejercicios, con horizonte final en un plazo aproximado de tres años para la habilitación de herramientas avanzadas. El portal, precisó, estará vinculado a la web del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, donde ya existe un centro de recursos del español que evolucionará hacia esta plataforma «mucho más potente».

Ambos responsables coincidieron en que el proyecto contribuirá a ampliar el acceso a documentos hasta ahora restringidos, como los 'Cartularios de Valpuesta', las 'Glosas Silenses' o la 'Nodicia de Kesos', y que la apertura digital «multiplicará la actividad investigadora», igual que ocurrió con la biblioteca digital de Carmen Martín Gaite, cuyo acceso público «incrementó por veinte las investigaciones desde Estados Unidos».

