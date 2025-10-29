Impulsan el empleo juvenil en Burgos con una 'Speed Job Dating' El encuentro del 28 de octubre reunió a 13 empresas y 16 jóvenes en la Estación de la Ciencia y la Tecnología para fomentar la inserción laboral y fortalecer la colaboración entre el Tercer Sector y el tejido empresarial

La Asociación Hechos celebró el pasado martes, 28 de octubre, la XV edición del 'Speed Job Dating', un evento que se ha consolidado como una de las citas más relevantes en Burgos para promover la inserción laboral de jóvenes. La actividad se ha desarrollado en la Sala del Reloj de la Estación de la Ciencia y la Tecnología (antigua estación de tren), y contó con la participación de 13 destacadas empresas de la ciudad.

Alguna de las entidades que acudieron a la cita fueron Florbú, Mahou San Miguel, Benteler, Carrefour, Grupo Santiago, Grupo Rice, Clece, Adecco, Eurofirms, Fagonsa, Synergie, Randstad e Imán, que ofrecieron a los asistentes la oportunidad de mantener entrevistas rápidas y directas con sus responsables de recursos humanos. Este formato, ágil y participativo, permite que en pocos minutos los jóvenes puedan mostrar su perfil profesional y sus capacidades, generando contactos reales y oportunidades de empleo. El encuentro también busca sensibilizar al tejido empresarial sobre la importancia de apostar por el talento joven y de impulsar políticas de inserción laboral inclusivas y sostenibles.

En esta edición, 16 jóvenes de entre 18 y 35 años participaron en el encuentro, presentando sus candidaturas en rondas de entrevistas breves que favorecen un intercambio dinámico y cercano entre empresas y demandantes de empleo.

Los resultados obtenidos en anteriores convocatorias avalan el éxito de la iniciativa: el 75% de inserción laboral alcanzado en las últimas ediciones demuestra la eficacia de este modelo y refuerza la apuesta de la Asociación Hechos por conectar el Tercer Sector con el ámbito empresarial. «Este evento demuestra que la colaboración entre entidades sociales y empresas es una herramienta poderosa para crear oportunidades reales y mejorar la empleabilidad de los jóvenes», destacan desde la organización.

La realización del 'Speed Job Dating' es posible gracias al apoyo de diversas instituciones que comparten el compromiso de la Asociación Hechos con el desarrollo social y económico de Burgos. Entre ellas destacan la Fundación 'la Caixa', la Fundación Gutiérrez Manrique, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, cuyo respaldo ha sido clave para hacer realidad esta decimoquinta edición.

La Asociación Hechos ha compartido un vídeo resumen de la edición anterior (2024), disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/ZHekH7zuLjQ.