Un ingeniero de Burgos, entre los 35 jóvenes más relevantes de España Es la segunda vez que Felipe García, que estudió en la UBU, es seleccionado para la lista '35 under 35'

BURGOSconecta Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:52

Felipe García Gómez, Graduado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Burgos en 2014 y doctor en Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil, también en la UBU, con 'Sobresaliente Cum Laude', ha sido seleccionado, por segunda vez, como uno de los 35 ingenieros y arquitectos jóvenes más relevantes de España.

Su nombre aparece en la tercera edición de la lista '35 under 35' elaborada por MWCC y Global Shapers Hub Madrid y que visibiliza «a los jóvenes profesionales que están transformando las ciudades a través de sus proyectos responsables e innovadores».

Felipe García asegura que haber entrado de nuevo en esta lista «supone un reconocimiento al trabajo que realizo en mi día a día y una motivación adicional para continuar en este camino y es la confirmación de que con esfuerzo y dedicación se puede contribuir al desarrollo del país», y también aprovecha para destacar la «magnífica formación» recibida durante su estancia en la UBU, de la que dice que «se ha convertido en un centro de referencia en los estudios de Ingeniería Civil en España». Además, anima a seguir apostando por el desarrollo de estudios en Ingeniería, ya que «son muy demandados en el sector laboral actual».

Desde MWCC y Global Shapers Hub Madrid señalan que esta lista recoge a los «perfiles más prometedores del país, cuyas trayectorias profesionales reflejan una nueva manera de proyectar, construir y habitar el mundo: más eficiente, más innovadora, sostenible y más conectada con los retos de nuestro tiempo».