Una madre agrede a una profesora en un colegio de Burgos

Este miércoles 26 de marzo una profesora del Colegio Público Padre Manjón de Burgos era agredida por la madre de un alumno del centro durante una reunión con los docentes. El suceso ocurrió sobre las 9.44 horas de la mañana del miércoles, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada solicitando ayuda y presencia policial en el centro.

Este jueves, un día después de la agresión, el colegio ha convocado una concentración contra la violencia en la educación y para mostrar su solidaridad y apoyo a la compañera agredida. A la concentración se han sumado profesores colegas de trabajo de esta profesora, la directora del centro, padres y alumnos.

Decenas de personas se han unido para mostrar su oposición a la violencia y su solidaridad bajo un lema: «La educación es un derecho; el respeto, un deber». A esta concentración se han sumado el director provincial de Educación, José Antonio Antón, y el inspector Luis Aragón. También varios representantes del AMPA del centro.

Las agresiones a profesores no son algo habitual en la provincia de Burgos o, al menos, no salta a los medios en caso de que ocurran estos episodios. Pero sí fue sonada la agresión de un padre de un jugador de fútbol de categoría cadete a un árbitro tras el final del partido en Aranda.

Condenar la violencia en los centros escolares

«Como muchos sabréis estamos aquí reunidos para condenar la agresión que sufrió ayer una maestra del centro. Nos unimos para expresar nuestra profunda indignación y rechazo ante la violencia física, psicológica y verbal de muchos maestros y educadores que, cada vez, es más frecuente», ha leído Jimena García, directora del centro de Burgos.

Concentración de padres, alumnos y profesores en condena con la agresión sufrida por una profesora del centro. N.S.U.

La directora no ha querido centrarse en este episodio particular, ha enfocado sus palabras en condenar la violencia en los centros escolares. «Esta violencia no solo vulnera los derechos fundamentales de quienes dedicamos nuestra vida a la formación de futuras generaciones, sino que también debilitan los principios de una sociedad que debe valorar la educación y el respeto como pilares de su desarrollo», añadía García.

Para la directora del centro, la violencia hacia los maestros, como el episodio que ha sufrido su compañera, «no solo es un problema de los docentes ni de las autoridades educativas. Es responsabilidad de toda la sociedad crear un entorno donde la educación sea respetada, valorada, protegida y fomentarla».

Los compañeros prefieren no hablar hasta prestar declaración policial

Por ello, ha hecho un llamamiento a las familias, alumnos, autoridades y a la comunidad educativa en general para trabajar unidos para garantizar que los maestros puedan realizar su labor con dignidad y seguridad. «Creemos que la escuela debe ser un lugar donde se promuevan los valores de paz, respeto, tolerancia, diálogo y cooperación».

«Las agresiones hacia los docentes no solo afectan a quienes las sufren directamente, sino que dañan a toda la comunidad educativa. Por tanto, condenamos la agresión hacia nuestra compañera y nos solidarizamos con ella mostrándole nuestro apoyo», ha añadido la directora del Padre Manjón.

El resto de compañeros de la profesora se ha unido a estas palabras y a la protesta, pero no ha querido hablar más ni comentar el asunto ya que, como se ha resaltado, tienen que prestar declaración a la Policía Nacional como testigos de lo ocurrido en las instalaciones del centro.

Protocolo de la Dirección Provincial de Educación

Igualmente, José Antonio Antón, director provincial de Educación, ha confirmado que la Dirección Provincial de Educación ha puesto en marcha el protocolo antiviolencia que está especificado para estos casos para analizar lo ocurrido y tomar medidas en el futuro para evitar casos similares. Además, Antón ha añadido que no sabe con seguridad si la profesora ha interpuesto denuncia, pero cree que sí ha sido así.

La Policía Nacional intervino en el incidente, pero no ha confirmado todavía si existe esa denuncia individual. Se está a la espera de los datos que este Cuerpo pueda aportar.