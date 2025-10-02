De concentración a multitudinaria manifestación improvisada: Burgos se levanta por Gaza La concentración a favor de la Flotilla y contra los ataques israelíes se ha convertido en una manifestación por las calles del centro de la ciudad en un recorrido improvisado al que se ha ido sumando gente

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 2 de octubre 2025, 19:55 Comenta Compartir

En principio iba a ser una concentración, pero el malestar del pueblo de Burgos por la situación que arrastra Gaza se ha convertido en una multitudinaria manifestación improvisada por el centro de la ciudad. Burgos ha gritado en apoyo al pueblo palestino y contra la masacre que está sufriendo, especialmente en la actualidad, la Ciudad de Gaza, la principal ciudad de la Franja, parte del Estado de Palestina.

A todo ello se ha sumado el apoyo a la acción de la Global Summud Flotilla, ese conjunto de decenas de barcos y cientos de personas que pretendía llegar con ayuda humanitaria a Gaza, pero que ha sido interceptado por el ejército israelí a unos 128 kilómetros de la costa de Gaza. Hasta allí pretendían llegar para llevar ayuda a un enclave devastado por Israel.

De concentración a manifestación

La concentración ha tomado cariz de manifestación, de cientos de manifestantes se ha pasado a superar el millar. «Pero bueno ¿nos vamos a quedar aquí? Vamos a cortar la carretera», se oía entre algunos de los concentrados. Y es que, el malestar y el enfado se dejaban sentir entre los gritos de los manifestantes.

A medida que la ya manifestación tomaba la plaza del Cid para avanzar por la calle Vitoria, más gente se iba sumando a la protesta colectiva. Finalmente, se ha llegado hasta la subdelegación del Gobierno para después enfilar la calle del doctor Aurelio Alemán y llegar a la calle San Lesmes, por donde habitualmente suelen discurrir las manifestaciones en la ciudad de Burgos.

Lo habitual en este punto es llegar hasta plaza España, pero los manifestantes han enfilado la calle San Juan, una estrecha vía del centro para llegar hasta la calle Laín Calvo y la Paloma.

La destrucción total de Gaza

Hace varias semanas, Israel dejó claro que su objetivo es la destrucción total de Gaza. Allí ya se ejecuta lo que hasta un informe de la ONU ha calificado de genocidio. Desde entonces, miles de personas han iniciado una huida hacia el sur. Saben que desplazarse no es garantía de seguir con vida. Huyen sin recursos y sin fuerzas y, además, para muchas familias no es la primera vez que emprenden esa huida obligada.

Durante todo el recorrido se ha gritado con rabia, contra Israel y en apoyo a Gaza y al pueblo palestino. «No es una guerra, es un genocidio», «Boicot a Israel», «Netanyahu, asesino», «Flotilla, aguanta, el mundo se levanta», «¿Dónde están no se ven las sanciones a Israel?». La manifestación se ha ido intensificando cada cierto tiempo con consignas que piden el boicot a Israel y acusaciones de genocidio en Gaza, mientras ondeaban banderas palestinas.