Museo de la Evolución Humana. PCR

El MEH acoge la presentación del libro de ilustración científica 'Tinta Salvaje', de Ignacio Zulbenzu

Se trata de una selección personal de más de 250 obras, tanto de bocetos iniciales, como una galería de dibujos más acabados en la intimidad de su estudio

Burgos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:33

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acoge este jueves, 18 de septiembre, a las 20.15 horas, con entrada libre, la presentación del libro de ilustración científica 'Tinta Salvaje', del artista y naturalista cántabro Ignacio Zulbenzu. Un libro que muestra el método de trabajo de este artista y permite disfrutar de su proceso creativo, atrapar su luz, sus vigorosos trazos y su paleta de colores, y respirar el aire de la fauna y la naturaleza cantábrica que capta con su mirada y sus pinceles. El acto también se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del MEH.

Con este libro se penetra en la esfera privada de sus apuntes y anotaciones; una experiencia a través de una cuidada selección personal de más de 250 obras, tanto bocetos iniciales, resultado de la observación directa en pleno medio natural, como una galería de dibujos más acabados en la intimidad de su estudio.

La vida de Nacho Zubelzu (Reinosa, 1966) está marcada por su pasión por el arte y la naturaleza que se desprende de la fascinación que le producen las montañas de su Cantabria natal. Se nutre de experiencias propias para interiorizar la belleza, tanto de la fauna salvaje, como de los elementos naturales y así poder plasmarlos de forma plástica en dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones o performance.

Ha ilustrado varias publicaciones de animales y ha impartido cursos de dibujo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en las sedes de Santander y Sevilla y en el Parque Nacional de Doñana. Asimismo, ha participado en proyectos de trashumancia con la Asociación Trashumancia y Naturaleza, afrontando el viaje por las cañadas como un recurso artístico para jugar con el movimiento del ganado.

Periódicamente, realiza talleres de dibujo con el fin de indagar en la estética del paisaje, de la fauna y de la flora, a través de la creación de Cuadernos de Campo, en el que los alumnos ponen en práctica la improvisación de técnicas y materiales para desarrollar un dibujo naturalista personal y exclusivo.

Zulbenzu ha llevado a cabo estos talleres también en Gambia y en Kenia. En los últimos años, sus viajes a países africanos (Kenia y Gambia) y asiáticos (China, Mongolia y Vietnam), o a parajes de naturaleza desbordante, como el desierto de Atacama en Chile o los Andes peruanos, han inspirado su obra más reciente, en la que recoge el perfil y la huella, la estética y la espontaneidad, en definitiva, la esencia del entorno natural. La presentación tendrá lugar en el salón de actos del MEH,

