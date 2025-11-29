Más de la mitad de los pagos en la hostelería de Burgos se hace con tarjeta La capital provincial emerge como la ciudad que más impulsa el crecimiento del pago digital de todo el país

El pago con tarjeta es un hábito que está creciendo en muchos ámbitos y, en líneas generales, por todo el país. En concreto, la hostelería supone el 40% de este estilo de abonos. Dentro de este gremio, este método de pago está en línea creciente. Prueba de ello es que en Burgos más de la mitad (51,2%) de los pagos en sus bares y restaurantes se realizan con tarjeta.

Según el Observatorio Cafés y Restaurantes Cashless de SumUp, en el ranking de capitales provinciales donde más se paga con tarjeta, la burgalesa ocupa la octava posición. Está por delante en este sentido de ciudades como Valladolid, que tiene un 36,4%.

Pero en lo que nadie gana a Burgos es en el impulso que ha tomado este método de pago. Burgos, con un 148,5%, es la ciudad donde más ha crecido este tipo de abonos en la restauración. Completan el podio Badajoz (89,3%) y Salamanca (66,9%). Este porcentaje simboliza la adopción acelerada por el pago digital.

Pago con tarjeta en cuentas altas

Por otro lado, a diferencia de la tendencia nacional, el coste medio del ticket por el que se utiliza la tarjeta es de 19,5 euros. Este es el onceavo importe más alto de todo el país. Por delante están Jaén, Ibiza y Albacete, con 44, 35 y 27 euros respectivamente.

Por otro lado, las ciudades donde el ticket medio es más barato son León (9,2 €), Valladolid (9,4 €) y Pontevedra (9,7 €). En el cómputo general del país, el abono medio pagando con tarjeta ha descendido un 2%, hasta los 17,7 euros. Esto significa que cada vez más utilizamos el pago digital incluso para pequeños consumos, como pueden ser un café, una tostada o una tapa.

La tarjeta en Burgos se usa en cuentas cada vez más caras

A diferencia de la tónica nacional, en Burgos cada vez se usa la tarjeta para cuentas más abultadas económicamente hablando. El gasto medio en un ticket con respecto a 2024 ha aumentado en la ciudad un 27,6%, situándola en una de las localidades con una subida más alta. El puesto número uno del ranking lo ocupa Oviedo, donde ha subido en un 112%.

En el otro extremo se encuentran Cádiz, Toledo y Pamplona. En estas ciudades ha bajado considerablemente el valor del ticket medio con respecto al año pasado: 46,6%, 36,7% y 25,3% respectivamente. En la comunidad autónoma, el mayor descenso lo ha vivido Salamanca, con un 24,5%.

El desayuno, la comida más digital del día

Según el observatorio, alrededor del 40% de los pagos que se realizan durante el desayuno (entre las seis y las diez de la mañana) se realizan con tarjeta. Esto la convierte en el momento del día con mayor proporción de este tipo de abonos. En esta misma franja horaria, el número medio de transacciones por establecimiento aumentó un +12%.

Sin embargo, es durante la noche cuando más operaciones sin efectivo se realizan: un 25% del total diario. En conjunto, el uso de las tarjetas a la hora de pagar ha aumentado considerablemente en todas las franjas horarias.

En cuanto a los productos que más se han pagado con tarjeta, el té ha crecido enormemente con respecto al año pasado, aumentando su pago con este método en un 93%, casi el doble. Los otros productos que más han subido son el vermut (82%), la tostada (38%), el café (35,4%) y la tortilla (26%).

