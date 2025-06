Noemi Iglesias Barrios, Amparo Sard y Flávia Vieira protagonizan un nuevo ciclo expositivo en el CAB

BURGOSconecta Burgos Viernes, 13 de junio 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB inaugura este viernes, 13 de junio, sus tres nuevas propuestas artísticas, con las instalaciones de Noemi Iglesias Barrios, Amparo Sard y Flávia Vieira que se pordrán visitar hasta el 31 de agosto.

Noemi Iglesias indaga en la cultura extractivista a partir de tres grandes episodios; Amparo Sard conduce al público con sus dibujos a una reflexión sobre el lugar en que estamos dispuestos a situar el límite de lo real; y Flávia Vieira indaga en las relaciones coloniales de España y Portugal con América y explora las nociones de extranjero, del otro y de la conciencia de alteridad.

'ExtrActions', de Noemi Iglesias Barrios

El artista asturiano (Langreo, 1978) indaga sobre una de las cuestiones más acuciantes del pensamiento social: la cultura extractivista, que da nombre al conjunto de prácticas basadas no solo en la explotación sin freno de la naturaleza, sino también en el arrinconamiento de las aportaciones colectivas en favor de una economía financiera, no productiva por tanto, que necesita para subsistir depreciar el trabajo y minusvalorar su tributo a la riqueza colectiva.

Iglesias presenta en el CAB tres ámbitos en los que desgrana diferentes episodios extractivos, junto a las 'acciones' verificadas en torno a ellos, como los acontecimientos vividos en Grecia durante la gran crisis de los años 2009 a 2012, cuando todo un país fue obligado a someterse a unas políticas de austeridad económica decididas por el capital financiero internacional. Como un símbolo cultural entiende la artista esta instalación creada a partir de los trozos de mármol extraídos del mobiliario urbano ateniense con que los manifestantes asediaron el parlamento nacional en mayo de 2010.

Noemi Iglesias aborda la situación generada por el cierre de fronteras en Hungría para detener el paso de inmigrantes y refugiados por su suelo. Las noticias de prensa, la cartelería, las imágenes o los vídeos no profesionales que registran lo acontecido constituyen para la artista una perfecta alegoría de la eliminación del valor del individuo y su reemplazo por consideraciones por completo ajenas a su esencia humana.

De manera secuenciada la artista conduce al espectador hacia aspectos muy ligados a su historia personal. Los cierres de las minas y las acciones llevadas a cabo en un entorno sobradamente conocido por todos nos permiten adentrarnos en cuestiones no siempre fáciles de conciliar. La conversión de un territorio en un monopolio extractivo, condenado a un monocultivo primario que ha determinado un horizonte personal y social limitado durante generaciones a una sola expectativa. La analogía mineral, como se hiciera desde el medievo, convertida en una fuente de predicción; una videncia esotérica contemporánea que combina la extracción de datos objetivos con su trasposición identitaria, con la creación de arquetipos personales que quizá dejen de resultar imaginarios para terminar siendo más reales que cualquiera de nosotros.

Noemi Iglesias Barrios

Artista que se define trabajando con medios escultóricos y formatos performativos de larga duración, es un claro ejemplo de nomadismo contemporáneo: desde 2009 Noemi ha vivido y trabajado en Grecia, Inglaterra, Bélgica, Hungría, China y Korea.

Recientemente, ha recibido la residencia 'Artificial Empathy' convocada por Ars Electrónica a través de la inciativa European Digital Deal con su proyecto 'The Falling City', así como el Premio Nacional de Grabado 'Maria de Salamanca' del Museo de Grabado Español Contemporáneo y el Premio Fundación Unicaja de Artesanía. Su trabajo ha podido verse en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, DG Connect de la Comisión Europea, iMAL Center for Digital Culture and Technologies de Bruselas, Electron Festival en Suiza, el Gimhae Clayarch Museum de Korea, el Aichi Prefectural Museum of Art en Japón, el Yingge Ceramics Museum y el MOCA de Taiwán, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y las galerías Moisés Pérez de Albéniz de Madrid y Espacio Líquido de Gijón. Medios como Forbes, Harper's Bazaar, Vogue, ABC, Libération, China Times, Elemmental o Arte al Límite, han escrito sobre su trabajo.

Ampliar Noemí Iglesias Barros. Fundación Caja de Burgos

En 2024 presentó su primera exposición individual, 'Love me Fast', en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, comisariada por Rocío de la Villa. En diciembre, inauguró otra exposición individual, 'Landscapes of Affection', en el Museo de Bellas Artes de Asturias, comisariada por Blanca de la Torre.

Amparo Sard: En la piel del mundo

Explicitar la falta de reacción ante los conflictos, ante las evidencias científicas de emergencia climática, ante la proliferación de información falsa y el sometimiento a la tecnología invasiva conforman algunos de los ejes del trabajo de Amparo Sard (Mallorca, 1976).

Entre la indecisión y el error, entre lo incierto y lo redefinido, construye Amparo Sard su meditación plástica sobre la identidad contemporánea y la existencia humana, ha escrito Fernando Castro a propósito de estas obras creadas para el CAB. Una certificación de lo que llama 'el estigma de lo real', de la proyección de la imagen propia hacia un doble, que faculta a la autora para ser tanto ella misma como un otro ser con una historia común, pero no necesariamente compartida en puridad.

Ampliar Amparo Sard. Fundación Caja de Burgos

Para el CAB Amparo Sard ha desarrollado una serie de instalaciones que turbarán la inicial expectativa del espectador, cautivado al instante por la sutileza y el alarde plástico desplegado, pero al que la artista conduce hacia la reflexión sobre el peso que adquiere la existencia y el lugar en que estamos dispuestos a situar el límite de lo real. Los dibujos creados para el CAB, inherentes a la trayectoria de Amparo Sard, llevan por título 'Objetivos difusos'. Dispuestos de un modo discreto, alteran la representación convencional al trocearla y disponerla seccionada, como vestigios orgánicos en un futuro artificial presidido por el plástico y por la hiperrealidad digital.

«Las obras de Amparo Sard parece incitarnos, en una magnífica confrontación de escalas, a volver a experimentar e inventar el 'ahora' en toda su inmediatez. Esa dimensión radicalmente enigmática (plena de metáforas, desplazando permanentemente el sentido) nos interpela, rescata en el horizonte 'mineral' un rastro humano, unas huellas que acaso abran una fisura de esperanza», señala Fernando Castro a propósito de la exposición en el CAB.

Amparo Sard

Profesora y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Master of Art in Media Studies por la New School University de Nueva York. Jefa de estudios de Bellas Artes Adema/Universitat de les Illes Balears. Ha sido galardonada, entre otros reconocimientos, con el Deutsche Bank Internacional, la Medalla de Oro del Gobieno italiano a su carrera, seleccionada como una de las mejores artistas del mundo del año 2018 para la LXRY list de Holanda, Premio DM de Cultura en Palma de Mallorca 2022 y Paper Positions Award de Berlin en 2023.

Ha expuesto de manera individual y colectiva en galerías, ferias internacionales y museos como el MACRO Museo de Arte Contemporáneo de Roma, Tea Tenerife Espacio de las Artes, Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, Irish Museum of Modern Art, White Box de Nueva York, Museo ABC, BOZAR Palacio de las Bellas Artes de Bruselas, MMCA Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Korea, Royal Ontario Museum, entre otros. Su obra se encuentra en colecciones privadas y públicas de renombre.

'O tienes amor o comes barro', de Flávia Vieira

Flávia Vieira (Braga, Portugal, 1983) lleva años investigando sobre las relaciones coloniales y culturales entre los países ibéricos y la América con la que históricamente estamos vinculados. Su trabajo reflexiona sobre el mantenimiento de estereotipos procedentes de la exotización del pasado y su persistencia contemporánea.

La artista emplea con frecuencia elementos tangenciales y pocas veces advertidos, procedentes de la tradición artística y social a ambos lados del Atlántico para desplegar una inteligente batería de preguntas sobre la economía, el comercio y la apropiación de recursos, sobre la transformación y el sometimiento de los pueblos, el despliegue del poder, el señalamiento racial y la construcción de las identidades públicas. Cruces, mezclas y mestizajes a los que no siempre hemos estado atentos y cuyo impacto estamos obligados a tomar en consideración.

Ampliar Flávia Vieira. Fundación Caja de Burgos

A partir del elemento cerámico del búcaro, de gran importancia en los siglos XV, XVI y XVII en Portugal y España, el proyecto 'O tienes amor o comes barro' pretende explorar las nociones de extranjero, del otro y de la conciencia de alteridad. Originario de Portugal y de los territorios colonizados del llamado 'Nuevo Mundo', el búcaro era un pequeño vaso de barro rojizo destinado a contener agua perfumada, utilizada tanto para aromatizar las estancias domésticas como para ser bebida. Pero también era ingerido, en particular por la nobleza y las personas vinculadas a la corte, en la creencia de que las propiedades purificadoras del barro aclaraban la piel, contribuyendo a perpetuar la idea de blancura como símbolo de distinción y superioridad sobre los pueblos colonizados de piel más oscura.

Flávia Vieira presenta un conjunto de cerámicas desarrolladas a partir de este marco histórico y simbólico, utilizando materias primas procedentes de los mismos territorios donde se fabricaban tradicionalmente los búcaros. Entre ecos coloniales y poética material, las obras proponen una escucha atenta a los diferentes sedimentos con que se traban el tiempo histórico, la creación artística, la ciencia, el poder e incluso la propia tierra, física y palpable, de la que extraemos la memoria que nos ha construido como individuos y como pueblos.

Flávia Vieira

Expone regularmente en Portugal y en el extranjero, especialmente en Brasil, donde ha residido, incluyendo las recientes exposiciones individuales Pau-Campeche, Galeria da Boavista - Galerias Municipais de Lisboa (2025), Milagro, Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Guimarães (2024), Brasilina, KUBIKGallery, Oporto (2022) y Hopes and Fears, KubikGallery, Oporto (2019).

Su obra forma parte, entre otras, de las colecciones del Instituto Inhotim (Brasil), la Colección Estatal de Arte Contemporáneo - CACE (Portugal), la Colección Municipal de Arte del Ayuntamiento de Lisboa (Portugal), la Colección Municipal de Arte del Ayuntamiento de Oporto - PLÁKA (Portugal) y la Colección Norlinda y José Lima (Portugal). Recientemente (en marzo de 2025) ha presentado en el Museo del Prado de Madrid su trabajo El otro color.