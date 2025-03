La nueva torre de 72 de metros de altura que redibujará el skyline de Burgos

Burgos no es Nueva York. Eso está claro. En España, de hecho, no abundan los rascacielos, con permiso de Benidorm, Madrid y Barcelona, y es difícil encontrar en una ciudad de provincias edificios residenciales que destaquen sobre el resto por su altura. Haberlos, los hay, por supuesto, pero no es lo habitual. Y Burgos no es una excepción.

De hecho, el perfil de la ciudad del Arlanzón es relativamente bajo y apenas hay un puñado de edificios que sobrepasen los 40 metros de altura. O al menos apenas había edificios de esa altura hasta hace poco. Y es que, tras varias décadas sin registrar cambios significativos, el skyline de la ciudad se ha transformado en los últimos años, con el desarrollo de varios proyectos singulares.

Sí, la Catedral continúa siendo el edificio más alto de Burgos con sus 88 metros de altura en la punta de las agujas, pero en unos meses, el 'techo' residencial pasará de manos y el edificio Feygon dejará de ser al fin el edificio de viviendas más alto de la ciudad.

Ubicado entre la Avenida del Cid y la Plaza de España y construido en 1960, el Feygon es todo un símbolo del desarrollismo en Burgos con sus 16 plantas y 51,5 metros de altura. Una cota que desde entonces ningún edificio residencial ha superado. Hasta ahora.

Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Altura de la Catedral Así es el ‘skyline’ de los 10 edificios más altos de Burgos 88 Torres Dúo Edificio Zenit 72 Dos edificios en construcción, de 58 y 54 metros de altura distribuidos en 20 y 19 plantas, respectivamente. Se encuentran en el Bulevar. Tiene una altura de 22 plantas, en el Bulevar. Actualmente en construcción, será el nuevo 'techo' residencial de la ciudad. metros metros Torre Celofán 56 Feygon 58 Las Torres Gamonal Situado en el Bulevar, está todavía en fase de proyecto. Tendrá 17 plantas Catedral Con 16 plantas es el Actual 'techo' residencial de la ciudad. Entre la Avenida del Cid y la Plaza de España. Construido en 1960. 49,8 Torres Castilla Edificio de la luz 51,5 51 54 metros Torres de Río Vena 49,5 Su altura máxima se mide en las agujas. Es el edificio más alto de la ciudad. Se comenzó a construir en 1221. metros Son cinco edificios iguales con 15 plantas. Construidas en 1975. Se encuentra en la calle Manuel de la Cuesta. Edificada en 2019. 44 metros Cuenta con 16 plantas y se sitúa en el Camino de Casa la Vega. 2022 Torres Fuentes Blancas 44 metros metros metros metros Con 15 plantas es la torre más alta en el polígono Río Vena. De 1978. metros metros Construidas en 2021 en Caspiscol.

De hecho, en apenas unos meses, ni siquiera estará en el top-3 de la ciudad, ya que será superado por la Torre Zenit y las Torres Dúo. Cuando concluya su construcción, la primera de ellas se convertirá en el 'techo' de la ciudad con 22 plantas y 72 metros de altura. Por su parte, las dos Torres Dúo, que se están construyendo a apenas unos metros de distancia, tendrán una altura aproximada de 58 y 54 metros.

Esas tres torres serán sin duda las grandes protagonistas del entorno de la vieja estación de ferrocarril, pero no serán los únicos edificios singulares. A falta de vender todavía varias parcelas en la zona, allí ya se ha proyectado también la Torre Celofán, que a priori contará con 17 plantas y 56 metros de altura.

Imagen del Feygon y recreaciones de las Torres Dúo y la Torre Zenit.

Cuando culmine su construcción, estas cuatro torres superarán en altura al Feygon, algo que no se había logrado en más de 60 años. Y eso a pesar de que varios edificios se han quedado a las puertas de lograrlo.

En este saco entran algunos edificios también históricos, como las Torres de Gamonal, cinco edificios idénticos levantados en 1975 en Severo Ochoa que se alzan algo más de 49 metros sobre el suelo, o el complejo residencial de Río Vena (las antiguas torres de Carrero Blanco).

A todos ellos se les han sumado en los últimos años un pequeño puñado de proyectos que también han mirado de tú a tú al Feygon, pero sin superarlo en altura.

El que más cerca ha estado de conseguirlo es el Edificio de la Luz, ubicado en el Camino de Casa la Vega. Culminado en 2022, la torre más septentrional se eleva 51 metros sobre el suelo, apenas medio metro menos que el Feygon. También las Torres Castilla, cuya primera fase se culminó en 2019, se acerca a esta marca con algo más de 49 metros de altura, mientras la Torre Fuentes Blancas, primera de las proyectadas en Capiscol, se eleva poco más de 44 metros.

Sea como fuere, lo que está claro es que el impulso residencial registrado en los últimos años, fundamentalmente en el entorno del Bulevar, está cambiando para siempre el perfil de la ciudad. ¿Cuánto se tardará en batir el récord de la Torre Zenit?