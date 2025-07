Olga Viza y Lola Herrera reflexionan en Burgos sobre la oportunidad de la vida más allá de los 60 La periodista y la actriz han charlado, en una jornada organizada por CaixaBank, sobre los caminos que ofrece la vida en una generación que ahora puede hacer lo que la vorágine de los años de trabajo no le dejó

La edad madura, la tercera o cuarta edad de la vida, supone abrir la oportunidad a la persona de hacer aquello que, por las razones que sean, no ha podido llevar a cabo en los años más jóvenes. Esa oportunidad que la vida da la han analizado en una animada charla en Burgos la periodista Olga Viza y la actriz Lola Herrera en el ciclo 'Generación +' de Caixa Bank.

Para Olga Viza, con una enorme trayectoria profesional en radio Yu televisión a sus espaldas, la conversación con Lola Herrera suponía «una ilusión enorme», desde su experiencia ya que «a partir de los 60, la vida no es calderilla, la vida es un billete de 500» que hay que «saber gastarlo bien». Cree que esa edad es la de «despertar a uno mismo en la multitud de cosas que te interesaron y que no pudiste hacer por la razón que fuere».

Herrera entiende que «hay muchísima gente en esa situación» y que «si estás bien ,si tu cabeza funciona… puedes hacer un montón de cosas» porque, reflexionaba, en la vida la inmensa mayoría «no ha podido hacer muchísimas cosas porque ha tenido unas obligaciones, sobre todo a las mujeres».

La vida les apasiona

La vida de Lola Herrera no ha cambiado desde su etapa más joven a ahora; cambia la edad (el 30 de junio cumplió 90 años), pero su vida «no ha cambiado, mi vida ha seguido lo mismo; me ilusiono con cosas con cosas que tienen que ver con mi trabajo» ha dicho. Es cierto que esa suerte de Herrera y Viza de tener la oportunidad de traspasar con su trabajo la vida, no la tienen otras personas que sí reconocer que la suerte «de que te apasione la vida a los 90 años todavía».

Ambas creen que «muchísima gente puede encontrar caminos» para que «su mente crezca, su conocimiento, su curiosidad…» con cursos universitarios, con aprender habilidades nuevas o con el estudio de cosas nuevas.

Lola Herrera sigue muy vinculada a su tierra, Castilla y León, más en concreto Valladolid donde tiene una parte importante de su familia. Y mantiene un «vínculo agridulce que supone tu ciudad porque me tocó vivir mi ciudad de una manera muy especial», con la Dictadura, la guerra. En esa imagen se mezcla ese dolor con la nostalgia de la familia, del Museo de Escultura y los recuerdos.

Colectivo sénior

Por su parte, para el director regional de CaixaBank, Gerardo Cuartero el colectivo senior «es muy importante desde la fundación de la Caixa», que lo hizo para «incentivar el ahorro y poder asegurar a la gente que llegaba a la edad de la jubilación una vejez digna».