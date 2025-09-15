Pedro Piqueras presenta el miércoles su libro 'Cuando ya nada es urgente' en el MEH Se trata de un relato en primera persona que relativiza los éxitos y los fracasos y resalta el valor de los pequeños detalles

El periodista Pedro Piqueras presenta este miércoles, 17 de septiembre, su último libro 'Cuando ya nada es urgente: Llegar, estar y saber irse' en el Museo de la Evolución Humana (MEH). La presentación correrá a cargo de la periodista de 'El País' y colaboradora de Radio Nacional de España (RNE), Eva Baroja, y comenzará a las 20:15 horas en el salón de actos del Museo, con entrada libre hasta completar aforo. Se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Museo. La actividad se realiza en colaboración con la editorial Harper Collins.

Con más de cincuenta años de profesión, Pedro Piqueras anunció su retirada en una sincera despedida. Ahora, disfrutando de una vida más tranquila y lejos del directo, el autor se sumerge en un relato en primera persona que relativiza los éxitos y los fracasos, resalta el valor de los pequeños detalles y prioriza el lujo de disponer de más tiempo libre.

Emotivo, divertido y nostálgico 'Cuando ya nada es urgente' es un testimonio honesto y sin filtros sobre la vida, el periodismo, la familia, la amistad y la importancia de llegar, estar y saber irse. Un libro que invita a parar y reflexionar en un tiempo en el que la inmediatez y lo superfluo dominan la vida diaria.

Periodista y presentador de televisión, Pedro Piqueras (Albacete, 1955) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Por su labor ha sido distinguido con premios como el Ondas, la Antena de Oro, el Premio Eisenhower o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Piqueras inició su carrera periodística en 1977 en Radio exterior de España, de RNE, como redactor, siendo después director de informativos de fin de semana y de informativos 2, además de dirigir otros programas. En 1988, fue director y presentador del telediario de TVE y del programa 'Buenos días'.

Pasó a Antena 3 como presentador de la segunda edición de Noticias 3 y presentador y director del programa 'Espejo público'. Más adelante, volvió de nuevo a RNE, esta vez como director, para, terminado su contrato marchar a Telecinco donde fue director y presentador de los informativos hasta su jubilación en 2023. En 2006, Piqueras se inició en la narrativa con 'Colón. A los ojos de Beatriz'. Casi dos décadas después, ha visto la luz su segundo libro, 'Cuando ya nada es urgente: Llegar, estar y saber irse'.