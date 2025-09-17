BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las Peñas de Burgos celebran este domigo su Marcha Solidaria

Este año la recaudación irá destinada a la Asociación Española de Síndrome de Rett

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:17

La Asociación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, en su 50 aniversario, organiza este domingo, 21 de septiembre, la XI Marcha Solidaria de Peñas cuya recaudación irá destinada a la Asociación Española de Síndrome de Rett.

La prueba, que cubrirá una distancia de ocho kilómetros, comenzará a las 12:00 horas en La Ventilla y finalizará en las pistas de atletismo de San Amaro, donde se llevarán a cabo numerosos sorteos entre los dorsales participantes que se podrán adquirir hasta el 17 de septiembre, en la peñas. El precio para participar es de 5 euros.

