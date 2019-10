La pobreza en España se cronifica al intensificarse la desigualdad con un crecimiento económico no sostenible Igor Aizpuru | El Correo Burgos se une a las celebraciones del Día Mundial contra la Pobreza, con actos informativos y de concienciación | Podemos propone recuperar el compromiso de alcanzar el 1% de cooperación al desarrollo PATRICIA CARRO Burgos Martes, 15 octubre 2019, 14:46

La pobreza se cronifica. Los ricos aumentan su riqueza a costa de los pobres, que ven cómo el crecimiento económico no acaba de llegarles; es más, el crecimiento no está siendo sostenible y agrava las situaciones de desigualdad que inciden directamente en la pobreza. Así lo lo aseguran desde la Coordinadora de ONGD de Burgos con motivo de la celebración del Día Mundial de la Pobreza.

«La riqueza se concentra y la pobreza es más aguda», afirma Verónica Ibáñez, pues «la desigualdad se cronifica», apunta Carmen Díaz, ambas representantes de la coordinadora. El empleo en precario, con salarios bajos, familias que no llegan a fin de mes aun con trabajo, unido a los recortes en las políticos sociales y a una presión fiscal que se concentran en los de abajo, agravan la desigualdad.

Y eso pasa en Burgos, en Castilla y León, en España. No hace falta salir fuera del país para ver pobreza. Un 19% de la población está en situación de pobreza, insiste Díaz, una cifra que no tiene en cuenta a las familias que no llegan a fin de mes y que pueden caer bajo los umbrales de un momento a otro.

Son las reflexiones que la Coordinadora de ONGD de Burgos con el Día Mundial de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, a cuya celebración se suma Burgos. Así, y bajo el lema, 'Muévete ahora por un mundo más justo, pacífico y sostenible', se organizarán diferentes actividades durante esta semana, que arrancan esta tarde, a las 20:00, en la Sala Polisón con la presentación del informe 'Nadie dijo que fuera fácil', que analiza el trabajo de las ONG's.

El jueves, a las 17:30, el alcalde Daniel de la Rosa leerá el manifiesto de la campaña desde el balcón de la Casa Consistorial y a las 20:00 se proyectará la película 'Un día más con vida' en los cines Van Golem, con entrada gratuita hasta completar aforo. La última acción de la semana será la presencia de miembros de la coordinadora en el pleno municipal del viernes, donde se debatirá una propuesta sobre cooperación al desarrollo.

Podemos ha impulsado una iniciativa, abierta a todos los partidos, para recuperar los compromisos adquiridos en 2006, cuando todos los grupos municipales acordaron destinar un 1% del presupuesto a cooperación al desarrollo. Se empezaría con el 0,7% en el presupuesto de 2020, para acabar el mandato con el 1%, afirma la concejal de Podemos, Margarita Arroyo.

Actualmente, en el presupuesto municipal se destina un 0,56% a cooperación internacional, lo que equivale a 934.000 euros. Burgos es la tercera ciudad de España que más dedica a cooperación al desarrollo, y además cuenta con 5.000 voluntarios en sus ONG's. Para Podemos, «la cooperación al desarrollo es marca Burgos», es algo «intrínseco» en la sociedad burgalesa y el Ayuntamiento tiene que ser fiel reflejo. Además, deja un imagen «muy positiva» de la ciudad en el mundo.