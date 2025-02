El PP busca apoyos para el túnel de la calle Santander

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 4 de febrero 2025, 13:53 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos está convencido de que el túnel de la calle Santander y la peatonalización de todo el entorno es un proyecto «de ciudad», quizá el más importante de los planteados en los últimos años en el casco urbano. Pero necesita apoyos políticos y sociales para sacarlo adelante. Y eso es precisamente lo que pretende conseguir en las próximas semanas.

En el plano político, y tras comprobar el rechazo frontal del PSOE al proyecto, los 'populares' deberán encomendarse al acuerdo con Vox. Así de hecho lo ha reconocido hoy el propio concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien ha insistido en que buscarán el apoyo de sus exsocios de gobierno. «Por supuesto que vamos a hablar con Vox. No han manifestado ninguna oposición a este proyecto» y, además, «hemos trabajado fenomenalmente» durante el tiempo en el que se ha mantenido el pacto de Gobierno, ha asegurado Manso.

A partir de ahí, el equipo de Gobierno ya está preparando una ronda de reuniones con entidades, organizaciones y asociaciones que estén afectadas de un modo u otro por el proyecto. El objetivo es simple: explicar los detalles del plan para intentar sumar el mayor consenso posible en torno a una actuación que, según Manso, ya está perfilada.

No en vano, ha recordado, el Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa un anteproyecto avalado por informes técnicos, incluido un completo estudio de tráfico que da luz verde a la actuación. Unos informes que han supuesto hasta ahora una inversión de unos 150.000 euros, una cantidad, ha puntualizado, significativamente inferior a la factura derivada del concurso de ideas de Burgos Río, el cual finalizó sin anteproyecto.

Sea como fuere, la magnitud de la actuación trae consigo muchas derivadas que, según Manso, ya se han contemplado. Al menos hasta el detalle que ha sido posible. En este sentido, ha reconocido, el proyecto estará sujeto, entre otras cuestiones, al dictamen de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y al preceptivo informe arqueológico.

De momento, el equipo de Gobierno asume que en el momento en el que entren las máquinas, si es que finalmente lo hacen, aparecerán restos. En principio, se cree que dichos restos serán de menor importancia, pero hasta que no se abra el suelo, no se sabrá. En todo caso, el proyecto definitivo, ha insistido, contemplaría la conservación de los restos de mayor entidad. No hay otra opción. Es una obligación legal que depende del criterio de Patrimonio.

A partir de ahí, el proyecto también depende de otros factores, incluido evidentemente el apoyo que pueda encontrar el PP. No en vano, y a pesar de que existen herramientas administrativas como para sacarlo adelante en solitario, algunos aspectos concretos, como la aprobación de los presupuestos o una hipotética modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que en caso de ser necesaria sería menor, exigen de acuerdo plenario. Y ahí, el PP necesita algún apoyo, a mano izquierda o a mano derecha.

La primera opción está descartada. Veremos qué sucede en la segunda. Lo que está claro es que los 'populares' están totalmente convencidos de la oportunidad y pertinencia de un proyecto que, tras ser presentado en sociedad está recibiendo «buen feedback», según Manso. «Estamos muy contentos» con la recepción que está teniendo, aunque « supongo que habrá mucha gente a la que no le guste», ha subrayado.

