Los Premios Pura Cepa ponen en valor el talento burgalés La gala de entrega de los galardones organizados por Burgosconecta, se celebrará este jueves 27 de noviembre en el Fórum Evolución

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 25 de noviembre 2025, 20:00

Burgosconecta, el periódico digital líder en la provincia, entrega los V Premios Pura Cepa que reconocen la labor destacada de burgaleses en diversas categorías. De esta manera, se pone en valor el trabajo de personas, asociaciones, colectivos, empresas, instituciones y equipos deportivos que sitúan a Burgos en un lugar destacado. La gala de entrega de galardones se celebrará este jueves 27 de noviembre, desde las 19:30 horas en el Fórum Evolución situado en el Paseo Sierra de Atapuerca. Una cita que cuenta con el respaldo de Ibercaja, Torres Dúo, Centro Porsche Valladolid, la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos.

El humorista Dani Delacámara hará de maestro de ceremonia en una gala que reunirá a destacadas personalidades del mundo de la política, la economía, el deporte y la sociedad burgalesa en general. «Es un momento para aplaudir a los premiados y su labor a favor de la sociedad burgalesa, queremos que se visibilice ese gran trabajo», destaca la responsable de redacción de Burgosconecta, Gloria Díez.

En esta quinta edición, el Premio De Pura Cepa ha recaído en Edgar Téllez quien encontró el fósil humano más antiguo de Europa durante una de las campañas de excavaciones en Atapuerca. En la categoría de pueblos, la localidad de Santillán del Agua se ha llevado el reconocimiento por su Santillanaland que reivindica el medio rural e incluye un campeonato de lanzamiento de routers.

En el ámbito de la Cultura, se premiará al Festival Zurbarán, un evento de música heavy con más de 25 años de trayectoria y que se celebra en Burgos en el mes de julio. En el mundo del deporte, la ciclista arandina, Sara Martín, campeona de España 2025 recibirá el galardón. En el ámbito empresarial, el reconocimiento es para Antolín con motivo de su 75 aniversario. El mayor fabricante de componentes de automóvil dio sus primeros pasos en 1950 en un modesto taller. Ahora, está implantado en más de 25 países y es una empresa referente en el sector.

Para asistir al evento solo hay que confirmar previamente asistencia en marketing@burgosconecta.es o en el teléfono 600 800 157

