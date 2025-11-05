Presentación de la 'Guía de Arquitectura de Burgos 1925-2025' La publicación constituye un reconocimiento al valor cultural de la arquitectura burgalesa y ofrece un minucioso análisis de un siglo de urbanismo y arquitectura en Burgos

Arquia Banca, entidad especializada en servicios financieros para perfiles profesionales, ha presentado la Guía de Arquitectura de Burgos 1925-2025 en el Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB) poniendo en valor la riqueza arquitectónica de la ciudad. Esta obra supone un reconocimiento al valor cultural de la arquitectura burgalesa y ofrece un minucioso análisis de un siglo de evolución arquitectónica en Burgos, desde las primeras transformaciones urbanas de los años veinte hasta la actualidad.

Burgos se presenta como un escenario privilegiado donde el diálogo entre tradición y modernidad ha dado lugar a una riqueza arquitectónica sin igual. A lo largo de 100 años de historia, la ciudad ha sabido conjugar el respeto por su legado con la apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Alberto Alonso, consejero de Arquia Banca, ha llevado a cabo la apertura del evento de presentación de la guía, dando paso a la mesa redonda 'Pasado, presente y futuro de la Arquitectura de Burgos', moderada por Jose Alfonso Álamo, director adjunto de Fundación Arquia. Una sesión de debate en la que han participado dos de los arquitectos y autores de la obra, Enrique Jerez y Jairo Rodríguez; Gonzalo Andrés, Catedrático de Geografía Humana; y Antonio Cámara, en representación del Ayuntamiento de Burgos.

Cabe destacar que Arquia Banca mantiene una alianza estratégica con la Fundación Caja de Burgos, con el objetivo de impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural de la provincia. Esta colaboración permite al banco referente en servicios para profesionales estar aún más vinculado con el territorio, conocer mejor sus necesidades y crear nuevas oportunidades.

Tal como ha explicado Alberto Alonso, consejero de Arquia Banca: «Con la Guía de arquitectura de Burgos 1925-2025 queremos reafirmar un compromiso que nació en el año 2023 con la apertura de una oficina de Arquia Banca en esta ciudad, cuyo objetivo es impulsar su tejido económico de la zona y también contribuir al desarrollo cultural de Castilla y León. Concebimos esta publicación como un testimonio del legado arquitectónico de Burgos, pero también como una herramienta para inspirar y proyectar su futuro».

Esta publicación es la más completa investigación sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Burgos realizada y publicada hasta el momento. La Guía de Arquitectura de Burgos divide su análisis en cuatro etapas: de los años veinte al final de la autarquía (1925 a 1958); los años polo de promoción industrial (1959 a 1977); desde el inicio de la democracia hasta finales del sigo XX (1978 a 1999); y finaliza con una visión de la ciudad del siglo XXI (2000 a 2025).

La obra refleja como la condición de Burgos, como ciudad mediana y tradicionalmente conservadora, ha propiciado que las distintas corrientes arquitectónicas hayan llegado más tarde que a lo grandes núcleos culturales del país. Destaca la presencia de arquitectos y estudios locales, en cada momento, complementada con profesionales procedentes de otras partes del país o del mundo (Madrid, Barcelona, Basilea, etc.). Y en los últimos años, en un contexto cada vez más globalizado, aparecen obras de autores tan reconocidos como Eduardo Torroja, Manuel Sánchez Arcas, Luis Peña Ganchegui, Manuel Barbero Rebolledo, Fernando Moreno Barberá,Miguel Fisac, Albert Viaplana, Juan Navarro Baldeweg, Herzog & de Meuron o Alberto Campo Baeza.

