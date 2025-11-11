Reflexionarán en Burgos sobre los buenos hábitos de salud mental El psicólogo clínico Jesús Sánchez hablará el jueves 13 de noviembre en el Foro Solidario sobre la importancia del estilo de vida

El Foro Solidario acoge el jueves 13 de noviembre, a partir de las 19 horas, la conferencia 'La psicología y el estilo de vida: de los buenos hábitos vienen las buenas mentes', a cargo de Jesús Sánchez Hernández, psicólogo clínico del servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial Universitario de Burgos (CAUBU). La entrada es libre hasta completar el aforo.

Con esta ponencia se inicia el ciclo de conferencias del Programa de Salud Mental, que, con el título 'Cultivar el estilo de vida, transformar la mente', organiza la Fundación Caja de Burgos en la capital y en la provincia burgalesa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Bajo la dirección científica del psiquiatra Jesús de la Gándara, el programa aborda distintos factores que afectan a la salud mental, desde la nutrición y el descanso hasta el ejercicio físico, el trabajo, las relaciones familiares y el consumo de contenidos a través de las redes sociales, estrés laboral y la prevención del suicidio, entre otras muchas cuestiones.

Jesús Sánchez hablará sobre la importancia de los buenos hábitos: somos lo que repetimos, el cerebro lo va integrando en las neuronas, la mente en las conductas, y la apariencia lo va prendiendo en la calidad de la emoción, la relación, la conducta… en ese gesto sereno que caracteriza a la seguridad, la satisfacción y la felicidad.

Otras conferencias

El jueves 20 de noviembre, en el mismo lugar y con idéntico horario, les corresponderá el turno a Silvia Cuesta Merino, psiquiatra del equipo de salud mental del servicio de psiquiatría del CAUBU, y Sofía Alemán Villanueva, facultativo especialista en gastroenterología, con la conferencia 'Salud mental y salud intestinal: puede que tu cerebro esté más abajo de lo que piensas'.

Y el Edificio Nexo acogerá el jueves 27 de noviembre, también a las 19 horas, a Ángela Osorio Guzmán, psiquiatra facultativo del Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del CAUBU, que se centrará en el tema 'Crecer y relacionarse en redes sin riesgo ¿es posible?'.