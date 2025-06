Los héroes del sábado vuelven en Sampedros

Susana Gutiérrez Burgos Sábado, 28 de junio 2025, 09:02 Comenta Compartir

Presumen de burgalesismo y han elegido su ciudad para volver después de un tiempo de merecido descanso. La M.O.D.A. es, sin duda, el componente más especial del cartel musical de Los Sampedros y también la estrella que ilumina las fiestas de Burgos. Ya han sido pregoneros, han actuado en anteriores programas, han realizado giras por el medio rural de la provincia, dándolo todo siempre, tanto en los pequeños pueblos como en los grandes festivales o pabellones.

Fue una de las sorpresas y alegrías que se han vivido en forma de anuncio dentro de la programación festiva. La banda burgalesa, auténtica profeta en su tierra, actuará este sábado 28 de junio a medianoche en el escenario central de los Sampedros, que volverá a ubicarse en la plaza de Santa Teresa. Lo hará en formato gratuito y acompañada de la banda, también burgalesa, El Nido.

Y regresan con una sorpresa: la incoporación a sus filas de una vocalista burgalesa. Hace pocos días anunciaban que Marina López, cantante y guitarrista del grupo de Burgos Sioqué, se sumaba a los miembros de La M.O.D.A en este nuevo periplo recorriendo la geografía española.

La M.O.D.A. o lo que es lo mismo, la Maravillosa Orquesta del Alcohol, propone una coctelera musical llena de energía. Irrumpieron con éxito en el panorama nacional en el año 2013, con una mezcla propia e imponente de rock, punk, blues, folk y pop. Todo ello perfectamente cocinado con instrumentos clásicos como el acordeón o el banjo.

Su directo intenso no deja espacio para el aburrimiento. La M.O.D.A. ha ido ganándose una base sólida de seguidores gracias a una ética de trabajo que podría resumirse en tres palabras: pasión, honestidad y carretera. A sus espaldas, un puñado de lp's, dos discos de estudio y uno en directo, además de considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y presentaciones en Dublín, Londres, México, Francia o Italia.

Letras de La MODA

En cuanto a las letras, pilar fundamental a la hora de entender la propuesta de La M.O.D.A., se encuentran temas con un gran carácter social, junto a otros de dimensión individual que hacen referencia al mundo interior de la persona. En sus composiciones, hay reivindicación e inconformismo, con el resto y con uno mismo.

Hay rabia pero también belleza. Hay miedos pero también sueños y esperanza, un anhelo de liberación personal y colectiva. Letras que acompañadas de su sonido marcado por la calidad y profesionalidad se han convertido en auténticos éxitos. 'Nómadas', 'Héroes del Sábado', 'Campo Amarillo', son algunos temas que forman parte de la historia del grupo y de Burgos.

Influencias

La M.O.D.A. destaca por la gran variedad estilística de sus canciones, reflejo de sus diversas influencias, como The Waterboys, Ray Charles, Creedence Clearwater Revival, The Pogues, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Woody Guthrie, Bad Religion o Social Distortion, u otros grupos mucho más cercanos en el tiempo como Fleet Foxes, Arcade Fire o The Avett Brothers.

Temas

